Tom Dumoulin kan alleen met hoogtestage meedoen om eindzege in Tour de France

Tom Dumoulin is blij met de nieuwe datum van de Tour de France. “Dat eind juni ‘m niet ging worden, zag je wel aankomen”, zegt hij tegen het ANP.

De klassementsrenner heeft weer een stip aan de horizon om naar toe te werken, maar voorlopig houdt het coronavirus hem meer bezig. “Dat is veel belangrijker.”

De 29-jarige renner van Jumbo-Visma stelt – als de Tour doorgaat – één belangrijke voorwaarde om voor een klassement te gaan. Hij moet ter voorbereiding op hoogtestage. “Als ik in juli niet in de Alpen heb kunnen trainen, ga ik niet meedoen om de eindzege”, is hij duidelijk.

Voor Dumoulin is een hoogtestage belangrijker dan het rijden van voorbereidingswedstrijden. “Ik kan heel gericht trainen. Een voorbereidingskoers zou mooi zijn, maar niet per se nodig. Zonder hoogtestage kan ik nog wel voor de ploeg een goede Tour rijden. Maar het is uitgesloten dat je je drie weken lang meet met de beste klassementsrenners die uit de bergen van bijvoorbeeld Andorra of Colombia komen.”