Tom Dumoulin is enthousiast na Col de la Loze: “Ik hou hiervan” woensdag 16 september 2020 om 18:36

Volgens Tom Dumoulin was de bergrit naar Méribel, waar de streep lag op de Col de la Loze, heel goed verlopen voor Jumbo-Visma. “Perfect eigenlijk. Primož pakt een beetje tijd op Pogačar, we hadden alles onder controle. Alleen op het einde… die klim is heel eerlijk hè?”

Dumoulin was enthousiast over de Col de la Loze, die voor het eerst in de Tour de France werd beklommen. “Het is een speciaal ding, mooi wel. Ik hou hiervan. Ik ben op dit moment dan wel niet in topvorm en misschien is dit voor mijn gewicht sowieso wel een aankomst die mij altijd tijd zal kosten in plaats van tijd zal opleveren, zelf als ik in topvorm ben. Maar ik vind dit fantastisch. En we doen een goede zaak, een mooie dag eigenlijk”, vertelde hij aan de NOS.

Lange tijd voerde Bahrain-McLaren de controle in het peloton, terwijl Dumoulin met zijn ploeg in het wiel zat. De Bahreinse ploeg verrichtte veel werk voor kopman Mikel Landa, die zijn zinnen leek te zetten op het podium. “Dat was voor ons prima. Wij hoefden de ontsnapping niet terug te halen, want we vonden het niet zo erg als de bonificaties weg zouden zijn. Dus wij gingen er niet voor rijden en uiteindelijk Bahrain wel.”

‘Het is niet zoals in het begin’

Uiteindelijk pakte Miguel Ángel López de etappezege en liep Dumoulins kopman Primož Roglič uit op Tadej Pogacar. Toch kondigde zich dat niet de hele dag aan, zei de Nederlander. “Het is niet zoals een paar keer in het begin. Toen zei hij ‘ik voel me zo goed, ik wil gewoon voor de winst rijden vandaag’. Dat heeft hij vandaag niet aangegeven. Maar hij is gewoon gefocust gebleven en uiteindelijk zie je dat hij dan toch een van de besten is.”

Roglič wist zijn voorsprong uit te breiden naar 57 seconden in het klassement. Dumoulin: “Als we tijd zouden pakken vandaag, dan zouden we blij zijn. Dus dat zijn we ook. Maar 57 seconden is niet genoeg om zeker te zijn, ook met de etappe van morgen. Dus het is goed zo.”