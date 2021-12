Tom Dumoulin: “Ik ga in 2022 weer een klassement in een grote ronde rijden”

Tom Dumoulin gaat zich volgend seizoen weer richten op het rijden van een algemeen klassement in een grote ronde. Om welke grote ronde het gaat, wil de kopman van Jumbo-Visma nog niet zeggen. Wel lijkt het zeker dat het om de Giro d’Italia of de Tour de France gaat.

Dumoulin reed in 2021 geen drieweekse rittenkoers, nadat hij eerst mentale problemen kende en zich na zijn comeback focuste op de Olympische Spelen. Sinds hij in Tokio zilver won op de individuele tijdrit, is hij opgeleefd. Een polsbreuk gooide weliswaar roet in het eten voor het WK in Vlaanderen, maar inmiddels werkt Dumoulin toe naar 2022.

“We hebben er de afgelopen maanden in de ploeg veel over gesproken. Ik vind het rijden van een klassement heel bijzonder. Dat is de ultieme uitdaging, het summum van het wielrennen”, laat hij weten in een interview met De Telegraaf. “Die highs zijn mijn drijfveren. Niet alleen dat natuurlijk. Plezier moet er altijd zijn, maar als die speciale hoogtepunten er niet waren, had ik het ook niet zo leuk gevonden.”

‘Lekker in mijn vel’

“Ik vind het bijzonder dat ik die kans heb, en gaaf dat ik het goed kan. Hoe moeilijk het ook is hè, want er komen heel veel stress en druk bij kijken. Maar als ik tot nu toe terugkijk op mijn loopbaan, zijn juist die momenten waar je onder moeilijke omstandigheden maximaal presteert de meest speciale”, aldus Dumoulin, die zich – vergeleken met de vorige winter – nu heel goed voelt. “Vorig jaar merkte ik in december dat het gevoel niet goed was, overtraind en heel moe. Nu voel ik me fit en zit ik lekker in mijn vel.”

De Giro-winnaar van 2017 zegt niet bang te zijn voor de jonge, talentvolle klassementsrenners. “Ik vind het alleen maar mooi dat er elk jaar weer een paar van die jonge gasten bij komen. Het maakt het nog moeilijker om een goed klassement te rijden, maar voor de wielersport is dat geweldig”, geeft hij aan.