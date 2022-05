Tom Dumoulin heeft klassementsambities: “Of dat ook realistisch is, is een beetje onzeker”

Video

Na twee jaar afwezigheid verschijnt Tom Dumoulin weer aan de start van een grote ronde, met als doel de eindzege. Of dat haalbaar is, weet hij zelf ook niet. Dat liet de renner van Jumbo-Visma daags voor de Giro-start weten aan WielerFlits.

De voorbereiding

Dumoulin kende geen vlekkeloos begin van het seizoen. Aan het begin van het jaar trok hij met ploegmaat Koen Bouwman naar Colombia voor een hoogtestage. In de omgeving van Medellín legde hij de fundering voor zijn seizoen. Maar tijdens de UAE Tour, zijn eerste wedstrijd van het jaar, kon hij vanwege een rugblessure niet optimaal profiteren van de trainingsarbeid. In de individuele tijdrit eindigde hij achter Stefan Bissegger en Filippo Ganna als derde. In de ritten naar de top van Jebel Jais en Jebel Hafeet kon hij geen rol van betekenis spelen. In het algemeen klassement eindigde hij als 41e, op meer dan tien minuten achterstand van eindwinnaar Tadej Pogačar.

Ook de Strade Bianche werd een tegenvaller. Beter gezegd: hij haalde de start niet doordat hij besmet raakte met het coronavirus. En ook in de Ronde van Catalonië stond het geluk niet aan de zijde van de Limburger. In de derde etappe moest hij ziek opgeven.

In de Volta Limburg Classic (zesde) en Amstel Gold Race (dertigste) waren er positieve opstekers. Op zijn hoogtestage op Tenerife keerde het goede gevoel definitief terug. “Dat is een heel goed trainingskamp geweest. Ik voelde me echt weer goed. Binnen de mogelijkheden is dit de best mogelijke voorbereiding geweest”, vertelde Dumoulin tijdens de persconferentie van Jumbo-Visma, voorafgaand aan de Giro d’Italia.

De selectie

Jumbo-Visma begint aan de wedstrijd met drie kopmannen. Naast Dumoulin dragen ook Tobias Foss en Sam Oomen de status van kopman. Het verloop van de wedstrijd zal uitwijzen wie die status behoudt. “De afspraak is dat we alle drie vol naar de meet rijden in de eerste bergritten en daarna maken we de balans op”, vertelt Dumoulin, die geen gevaar ziet in drie kapiteins op een schip. “Ik kan het met Tobias en Sam goed vinden. We hebben er alle drie helemaal geen moeite mee als er een van ons duidelijk de beste is. Dat levert geen discussie op.”

De drie kopmannen kunnen rekenen op de steun van Edoardo Affini, Jos van Emden, Pascal Eenkhoorn en Koen Bouwman. Gijs Leemreize werd op het laatste moment nog opgeroepen, als vervanger voor Chris Harper. De Australiër geraakte niet op tijd klaar voor de start van de Giro na zijn val in de Ronde van het Baskenland.

De ambities

“Ik wil sowieso graag een rit winnen. De grootste kans voor mij is in een tijdrit”, zegt Dumoulin. “Op papier ziet de tweede etappe er goed uit. Ik heb het parcours nog niet verkend omdat het hier in Boedapest te druk is met verkeer. Met de ploeg hebben we besloten om zaterdagochtend te gaan verkennen.”

“Maar ik ben hier ook met de gedachte om voor het eindklassement te gaan. Of dat ook realistisch is, is een beetje onzeker. Het is alweer twee jaar geleden dat ik nog eens voor een klassement ben gegaan, maar ik heb nog steeds het vertrouwen dat het mogelijk is.”

“Wat dat betreft is deze start van een grote ronde niet anders dan anders. Vooraf heb ik altijd wat vraagtekens gehad. Zodra het begint, zie je vanzelf hoe het gaat.”

De Giro d’Italia begint vrijdag met een heuvelrit naar Visegrád. Zaterdag staat er in het centrum van Boedapest een ruim negen kilometer lange individuele tijdrit op het programma. Na een rit voor de sprinters op zondag, vliegt het Giro-peloton naar Italië, waar op dinsdag meteen een aankomst bergop is gepland op de top van de Etna.