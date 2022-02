Tom Dumoulin heeft het naar zijn zin in Colombia: “Ik ben hier blijkbaar heel populair”

Tom Dumoulin vertoeft momenteel in Zuid-Amerika. In Colombia bereidt de renner van Jumbo-Visma zich op hoogte voor op het nieuwe seizoen. Dumoulin heeft geen spijt van zijn keuze, integendeel, zo laat hij weten in gesprek met AS América. “Ik vermaak me hier prima. Het wielrennen leeft hier echt.”

In de omgeving van Medellín hoopt de Limburger zich, samen met ploegmaat Koen Bouwman en een verzorger, optimaal voor te bereiden op de eerste wedstrijd van 2022, de UAE Tour. Het vliegveld van Medellín ligt op 2.142 meter hoogte, waar zich ook het hele dagelijkse leven ruim boven de 2.000 meter afspeelt. “Ik wilde heel erg graag naar Colombia. Ik heb er veel verhalen over gehoord, onder meer van Annemiek van Vleuten”, aldus Dumoulin.

Populair

“Ik wilde iets nieuws proberen. Normaal trek ik naar de Sierra Nevada of Tenerife voor een hoogtestage, nu wilde ik iets anders proberen. De ploeg vond het een uitstekend idee. Ik ben nu met Koen (Bouwman, red.) en een verzorger in Colombia. Ik vermaak me uitstekend.” In de luwte zijn trainingsritjes afwerken, dat zit er overigens niet in voor de Girowinnaar van 2017. “Ik ben hier blijkbaar heel populair”, laat een glimlachende Dumoulin weten.

“Heel veel Colombianen weten wie ik ben. Het zijn echt enorme wielerfans. Het zijn fans van mij, maar ook van de ploeg. Dat is echt supergaaf en ik was wel een beetje verrast. Het wielrennen leeft hier echt.” De 31-jarige Dumoulin, die zich dit seizoen weer zal focussen op de Ronde van Italië, kan zich naar eigen zeggen perfect voorbereiden in het Zuid-Amerikaanse land. “Ik hou van de regio, de wegen zijn hier goed.”

Avontuur

“We trokken deze week bijvoorbeeld naar Las Palmas om wat bergop te trainen. Er zijn hier heel veel mogelijkheden op hoogte. Dat is normaal niet het geval. We slapen dan op hoogte, maar trainen ook op zeeniveau. Dat is hier bijna niet mogelijk. Je traint hier ook bijna altijd op hoogte. Dat is wel zwaar, maar ook leuk om mee te maken. Ik kan hier een goede trainingsstage combineren met een vleugje avontuur.”

Dumoulin is kortom erg positief over zijn verblijf in Colombia, maar het is vaak wel uitkijken voor hachelijke situaties in het verkeer. Zo raakte Egan Bernal twee weken geleden zwaargewond bij een verkeersongeval. “Dat is voor hem zeer slecht nieuws en het doet wel weer discussie oplaaien over de verkeersveiligheid, maar ik heb zelf nog geen gevaarlijke momenten meegemaakt”, aldus Dumoulin.

De Limburger rijdt na zijn hoogtestage in Colombia eerst de UAE Tour en vervolgens Strade Bianche, de Ronde van Catalonië en de Amstel Gold Race, waarna hij zich via een hoogtestage op Tenerife voorbereidt op zijn hoofddoel van 2022: de Giro d’Italia.