Tom Dumoulin start seizoen met hoogtestage in Colombia

Tom Dumoulin zal in de aanloop naar het nieuwe seizoen op hoogtestage gaan naar Colombia. In de omgeving van Medellín zal de Limburger zich samen met ploegmaat Koen Bouwman voorbereiden op de eerste wedstrijd van 2022, de UAE Tour. Taco van der Hoorn is inmiddels al met huisgenoot Jan-Willem van Schip en ploeggenoot Jan Hirt naar Colombia afgereisd voor een hoogtestage op dezelfde plek.

Alle renners zijn enthousiast gemaakt voor een trainingskamp in Colombia door Annemiek van Vleuten en zij heeft hen alle informatie over een verblijf in het Zuid-Amerikaanse land doorgestuurd. De olympisch kampioene tijdrijden is inmiddels al twee keer naar Colombia geweest voor een trainingskamp op hoogte.

Steeds meer renners vinden Colombia een alternatief voor de hoogtestages aan het begin van het seizoen wanneer in Europa eigenlijk alleen Tenerife vanwege de weersomstandigheden geschikt is voor een trainingskamp.

Het vliegveld van Medellín ligt op 2142 meter hoogte, waar zich ook het hele dagelijkse leven ruim boven de 2000 meter afspeelt. In het voorjaar van 2019 vond de Tour of Colombia plaats nabij de metropool met 2,6 miljoen inwoners en verbleven voor en na deze ronde ook diverse toppers zoals Chris Froome, Julian Alaphilippe en Bob Jungels in de omgeving van Rio Negro op hoogtestage.

“Colombia is een ideale plaats om het seizoen te beginnen”, vertelde Froome destijds aan De Telegraaf. “De sfeer, het klimaat, de goede wegen en de aangename temperatuur op grote hoogte. Wanneer je in januari of februari in Europa een hoogtestage op Tenerife of Sierra Nevada belegt, loop je het risico in de sneeuw terecht te komen.”

Dumoulin rijdt na de hoogtestage in Colombia eerst de UAE Tour, vervolgens de Strade Bianche, Ronde van Catalonië en Amstel Gold Race waarna hij zich via een hoogtestage op Tenerife voorbereidt op zijn hoofddoel van 2022: de Giro d’Italia.