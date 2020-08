Tom Dumoulin eindigt Dauphiné als zevende: “Hopelijk stap dichter bij topvorm” zondag 16 augustus 2020 om 17:01

Tom Dumoulin heeft zich op de slotdag van het Critérium du Dauphiné opgewerkt naar een zevende plek in het eindklassement. De Limburgse kopman van Jumbo-Visma zag Sepp Kuss winnen en werd zelf vijfde in de spectaculaire slotrit naar Megève. “Ik heb nog zulke zware dagen achter elkaar gehad. Ik ben echt helemaal af, ik denk iedereen”, aldus Dumoulin na afloop tegen de NOS.

In de laatste van de vijf bergetappes in de Dauphiné was van start tot finish volle bak gekoerst. “Dit maak je zelfs in de Tour niet mee, zulke bergritten achter elkaar”, zegt Dumoulin, die een pluim uitdeelt aan Kuss. “Ik zat er ook wel goed bij, maar ik kwam tekort om het verschil te maken. De laatste vijftien kilometer kwam ik er een beetje doorheen. Maar Sepp is een geweldenaar, dat hij dit nog afmaakt.”

De dag van Jumbo-Visma begon met het nieuws dat Primoz Roglic als leider opgaf na een val van gisteren. “Het is eeuwig zonde wat gebeurd is met Steven Kruijswijk (viel gisteren uit met een schouderblessure, red.) en Primoz, dus vandaag wilden we alles eruit halen wat erin zat. Dat is gelukt. Wout heeft groene trui gepakt, Sepp wint de rit en ik schuif wat plekken op in het klassement. Wat dat betreft kon het niet beter”, laat Dumoulin weten.

Met de Tour de l’Ain en de Dauphiné in de benen werkt Dumoulin nog twee weken toe naar de Tour de France, die over twee weken begint in Nice. “Ik heb acht dagen keihard afgezien, echt”, zegt hij. “Het is heel zwaar geweest. Nu ga ik lekker uitrusten en hopelijk heeft het mij een stap dichter bij de topvorm gebracht. Ik blijf nu nog een week hier in de bergen, voor de hoogteprikkel en om uit te rusten. En dan ga ik een paar dagen voor de Tour naar Nice toe.”