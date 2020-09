Tom Dumoulin, een dag later: “Die versnelling was onnodig en niet slim” zondag 6 september 2020 om 13:48

Er is al veel gezegd en geschreven over het koersgedrag van Tom Dumoulin in de finale van de achtste etappe naar Loudenvielle. De Limburger besloot zichzelf op te offeren voor zijn ploeggenoot Primož Roglič. Dumoulin kijkt na een nachtje slapen met de NOS terug op zijn optreden en erkent dat hij een tactische fout heeft gemaakt.

“Op de Port de Balès zat ik er nog bij, maar dat was met hangen en wurgen. We zijn hier om de Tour te winnen, in eerste instantie met Primož of met mij, maar ik voelde vandaag dat het voor mij niet zal lukken”, zo liet Dumoulin gisteren na de finish weten. Een dag later blikt hij nog een keer terug op de etappe en komt hij tot eenzelfde conclusie.

“Ik begon de Tour als mede-kopman, dat was het plan. Maar ik heb elke dag met een minder gevoel rondgereden. Ik voelde op de Balès dat ik een gaatje moest laten, toen was al duidelijk dat ik gewoon nog iets tekort kom. Dat is de realiteit, al baal ik natuurlijk wel. Ik was gisteren na de finish dan ook niet te genieten. Ik had gehoopt mee te doen voor het klassement.”

“Niet slim, want we verloren de controle”

“Ik voelde de hele week al dat het moeilijk zou worden en gisteren lukte het gewoon niet.” En dus besloot Dumoulin zich volledig op te offeren voor de ploeg. En daar ging het mis, zo beseft de Nederlander nu. “Achteraf heb ik een versnelling gedaan met mijn laatste krachten. Dat was op dat moment niet nodig en niet slim, aangezien we daarna de controle verloren.”

“Ik maakte een fout omdat ik baalde dat het er niet in zat. Ik wilde echter heel graag laten zien: ik ben er ook voor de ploeg. De ploeg wil de Tour winnen en ik wilde aan iedereen laten zien dat ik hier ben met dezelfde mindset. De inspanning had echter niet het gewenste effect”, aldus Dumoulin, die aan de streep meer dan twee minuten verloor op de overige klassementsrenners.

Zelfonderschatting? “Ik weet inmiddels heel goed wat ik wel en niet kan”

Na afloop werd de vraag gesteld of Dumoulin zich niet te snel neerlegt bij de suprematie van zijn rivalen. Heeft de Girowinnaar van 2017 last van zelfonderschatting? “Dat verhaal is een beetje ontstaan, maar als ik beter had gekund dan had ik het wel gedaan. Ik koers inmiddels negen jaar, ik weet heel goed wat ik wel en niet kan. Ik ben er ook niet bang voor om uit te spreken als mijn benen wél goed zijn.”

“Ik ben goed maar kom gewoon net iets te kort. Ik hoop echter nog te verbeteren tijdens deze Tour, aangezien ik er zo lang ben uit geweest. Ik hoop nog heel ver te komen om Primož nog te helpen. Het is nu niet de bedoeling dat ik op kop ga rijden als we nog vier of mannen in steun hebben. Ik moet nu de laatste man zijn voor Primož. Ik ga nu niet opeens twintig minuten verliezen.”