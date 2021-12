Tom Dumoulin dankt Primoz Roglic: “Wat hij zei helpt me de rest van mijn carrière”

Primož Roglič heeft een grote rol gespeeld in de terugkeer van Tom Dumoulin als wielrenner. Dat vertelt de Nederlandse kopman van Jumbo-Visma aan l’Equipe. “Wat Primož zei helpt me de rest van mijn carrière”, tekent de Franse sportkrant op uit zijn mond. De Sloveen adviseerde Dumoulin om zijn wielercarrière te beschouwen als een avontuur.

Na jarenlange inspanning eisten fysieke en mentale vermoeidheid begin 2021 zijn tol bij de Nederlander. Onaangekondigd kondigde hij een tijdelijke break aan. Hij bleef uiteindelijk vijf maanden van de fiets, om in juni tijdens de Ronde van Zwitserland terug te keren in competitie. Nadien veroverde hij de Nederlandse titel op het tijdrijden en greep hij zilver op de olympische tijdrit. In de Benelux Tour zagen we weer vlagen van de kampioen die Dumoulin is, maar kwam hij door waaiers in de eerste rit niet verder dan plek negen in het eindklassement.

Uiteraard baalde de Nederlander wel van het mislopen op goud tijdens de Olympische Spelen. “Als ik mocht kiezen wie me dan had moeten verslaan, dan was het Primož geweest. Hij is een soort voorbeeld voor mij. Ik houd ervan om met hem te praten. Als jij je problemen op tafel legt, dan luistert hij echt. Ik heb hem nooit zien oordelen over iemand. Hij spreekt zijn gevoelens uit, hij vertelt over zijn eigen ervaringen. Wat hij mij vertelde helpt me de rest van mijn carrière”, stelt de 31-jarige Limburger.

Hij leerde van de Sloveense mede-kopman bij Jumbo-Visma om voortaan met een nieuw perspectief te koersen. “Ik wil mijn carrière nu beschouwen als een avontuur, een verhaal dat ik schrijf. Voor mezelf en voor mij alleen. Een profcarrière in de wielersport is iets waar je jezelf gelukkig mee moet prijzen. Dat is niet voor iedereen weggelegd, je ervaart zoiets maar één keer in je leven. En in die carrière moet je het beste en het slechtste accepteren”, legt Dumoulin de lessen van Roglič uit.

Onlangs gaf Dumoulin aan weer lekker in zijn vel te zitten en in 2022 met klassementsambitities te starten in een van de grote rondes. Op dit moment is nog niet duidelijk om welke dat gaat.