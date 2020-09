Tom Dumoulin blikt vooruit op eerste bergrit: “Als we kansen zien, zullen we ze pakken” dinsdag 1 september 2020 om 12:40

Behoudt Julian Alaphilippe vandaag het geel of niet? Als het van Tom Dumoulin afhangt, mag de Fransman dat. “Anderzijds, als we kansen zien, zullen we die pakken.”

Alaphilippe zal er deze namiddag, uit respect voor de gele trui, alles aan doen om de leiding te behouden. Maar overleeft de Franse chouchou de klim naar Orcières-Merlette. Zeven kilometer aan 6,7 procent gemiddeld, notabene. “Na vorig jaar houd ik daar rekening mee”, vertelt Dumoulin aan het AD. “Hij is zo explosief.”

“Probeer hem er maar eens af te rijden. Ik denk dat er een zware bergrit nodig is om hem uit het geel te rijden.” Voor Dumoulin is het ook geen noodzaak. “Voor ons is deze situatie met Alaphilippe in het geel niet slecht. Het eerste doel is onszelf goed houden, dan zien we wel. Anderzijds, als we kansen zien, zullen we die pakken. Als Primož Roglič of ik goede benen hebben, waarom niet?”