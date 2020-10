Tom Dumoulin baalt na openingsrit in Vuelta: “Ik hoop er doorheen te komen”

Tom Dumoulin verloor gisteren 51 seconden op dagwinnaar en ploegmaat Primož Roglič. Dat bezorgde de Nederlander duidelijk een dubbel gevoel. “Dat Primož wint is goed, heel goed. Maar zelf baal ik.”

Het was net na de finish, op de top van de Alto de Arrate, dat Tom Dumoulin met NOS praatte. “Ik baal, ja. Ik voel me niet honderd procent, voel me wat moe”, gaf hij aan. “Of ik dat voelde aankomen? De afgelopen weken was ik wel moe, ja. Ik heb een druk programma gereden nadat ik er lang uit ben geweest.”

“Gewoon mijn best doen en dan zien we het wel. Met die mindset ben ik van start gegaan”, vervolgde hij. “Helaas was dat voor vandaag niet goed genoeg.” Of hij er nog doorheen gaat komen, werd Dumoulin nog gevraagd. “Dat hoop ik. Ja, dat hoop ik.”

En intussen is Primož Roglič , net als in de Tour de France, de leider. “Ja. Zo zijn we deze Vuelta ook ingegaan. We gingen kijken wie de sterkste was. Dat is vandaag duidelijk geworden.” Waarna hij aan de afdaling van de Col de Arrate begon, op weg naar de teambus.