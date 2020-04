Tom Dumoulin: “Als de Tour in afgeslankte vorm door kan gaan, moeten we dat doen” maandag 20 april 2020 om 18:57

De mogelijkheid dat toprenners vanwege logistieke problemen dit jaar eventueel de Tour moeten missen, mag geen reden zijn om de wedstrijd niet te houden. Dat vertelt Tom Dumoulin in een Facebook Live-sessie met Sporza. Belangrijkste voorwaarde is volgens de kopman van Jumbo-Visma dat de volksgezondheid niet in gevaar komt.

Voor Dumoulin is de huidige situatie wennen. “Ik heb wat dagen gehad dat ik stevig heb gebaald en het er moeilijk mee heb gehad. Ik had mij veel voorgesteld van dit jaar en was er helemaal klaar voor. Dat gaat nu voorlopig niet door. Dat is wel heel jammer.”

Zijn trainingen heeft hij aangepast. Er is meer contact met zijn coach dan normaal. “Ik zit toch wel vaak met vragen wat te doen. Bijvoorbeeld of het slim is om een lange, zware training te doen. Het algemene advies van mijn trainer richting mij is om fit te blijven en niet teveel te vermoeien. Een zekere mate van fitheid te behouden, zodat we snel weer in koersvorm kunnen geraken. We doen nu het normale trainingsprogramma, maar dan in afgeslankte vorm. Ook letten we minder op ons eten. Het is niet de bedoeling dat we allemaal vijf kilo bijkomen, maar ik denk dat we daar professioneel genoeg voor zijn.”

Dopingcontroles

Bijkomend nadeel van de crisis, is dat er vrijwel geen dopingcontroles zijn. “De whereabouts zijn makkelijk in te vullen nu. We moeten dat nog steeds wel doen. Maar de locatie is steeds hetzelfde”, grapt hij.

“De laatste jaren heb ik sowieso weinig controles gehad. Maar de laatste maanden ben ik helemaal niet meer gecontroleerd. Ik heb begrepen dat er nu over het algemeen weinig controles zijn. Als de Tour dichterbij gaat komen, moet dat wel opgelost worden en moeten er weer controles komen”, stelt hij.

Tour zonder Bernal

Volgens Dumoulin is het van groot belang dat de Tour de France dit jaar door kan gaan. De kans bestaat dat renners – zoals de in Colombia woonachtige titelverdediger Egan Bernal – om logistieke redenen er niet bij kunnen zijn. “Als er een kans is om de Tour in afgeslankte vorm door te laten gaan, moeten we dat doen”, stelt hij.

“Als dat betekent dat 80% erbij kan zijn en de overige twintig procent waaronder Bernal niet, verwacht ik dat er toch een Tour gaat zijn. Op economisch vlak gaat het heel zwaar worden voor het wielrennen. We komen straks in een economische crisis. Het wielrennen is een instabiele economie. Gebouwd op goodwill van sponsoren. Die systemen gaan als eerste de grote klappen opvangen. Daar zijn we als wielerwereld heel erg bang voor. Daarom gaan we heel erg ons best doen om toch nog koersen te organiseren. Maar het mag nooit de volksgezondheid in gevaar brengen”, stelt hij.

Het voorstel om de grote rondes eenmalig in te korten, kan op zijn goedkeuring rekenen. “Op lange termijn hoeft dat voor mij zeker niet. Maar dit jaar zou dat wat mij betreft wel kunnen. Als dat betekent dat we het programma beter in kunnen vullen, zou dat van mij wel mogen.”

Hoogtestage

Dumoulin hoopt dat als er een Tour komt, hij eerst nog op hoogtestage kan “Ik heb een hoogtetent thuis, maar ik vond de nadelen groter dan de voordelen. Zo’n tent is bedompt en benauwd en je slaapt er slecht door. Het verlies aan slaap en herstel vond ik groter dan de voordelen. Dat vindt ik geen goede optie. Het gaat bij hoogtestages niet alleen om het het effect van hoogte. Vooral het trainen op de klimmen op hoogte. Dat kun je niet nabootsen in de Ardennen. Naar mijn mening wordt het dan een heel moeilijk verhaal om mee te kunnen doen voor Tourwinst.”

Van een verandering van strategie wil hij echter vooralsnog niets weten. “Het is nog te vroeg om daar over uit te wijden”, stelt hij. “We hebben in de ploeg meerdere kopmannen. Ook Steven en Primoz. Als het al doorgaat, is het maar de vraag hoe iedereen zich kan voorbereiden. Daar kunnen we nu nog niet op antwoorden”, geeft hij aan. “Misschien dooft het virus redelijk snel uit en kunnen we in de Alpen alsnog hoogtestage doen, bijvoorbeeld afgezonderd in een appartement.”

Mocht het de situatie in de toekomst normaliseren, dan is Dumulin ervan overtuigd dat hij het sportieve duel met de onaantastbaar geachte Ineos-ploeg kan winnen. “Ik ben er inmiddels van overtuigd dat we beter kunnen zijn dan Ineos in de Tour. Maar dan moeten alle puzzelstukken op zijn plaats vallen. Wanneer we allemaal goed zijn en alle puzzelstukjes op zijn plaats vallen, hebben wij een enorm sterke Tourploeg.”