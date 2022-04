Tom Dumoulin na Amstel Gold Race: “Nu het werk doen dat nodig is voor de Giro”

Voor Tom Dumoulin zit het eerste deel van het seizoen erop. De Limburgse kopman van Jumbo-Visma werd zondag dertigste in ‘zijn’ Amstel Gold Race, op twee en een halve minuut van winnaar Michal Kwiatkowski. “Het was prima, voor wat ik mocht verwachten en heb laten zien”, geeft Dumoulin aan na afloop.

“Ik zat in het derde groepje na de Keutenberg”, stelt hij tevreden in gesprek met het AD. “Ik ben blij, want dat is goed genoeg om met vertrouwen de komende periode in te gaan. Maar dit was niet mijn hoogste niveau ooit. Ergens hoop je altijd op meer, maar die benen had ik niet. Die kans was ook dik aanwezig dat ik ze niet ging hebben.”

Nu wacht voor Dumoulin de voorbereiding op de Giro d’Italia, die op 6 mei begint in Boedapest. “Ik ga morgen naar Tenerife. Daar gaan we ons voorbereiden op de Giro”, zegt hij. Verwachtingen spreekt hij nog niet uit. “Het heeft weinig zin om daar naar de koers over uit te wijden. Ik heb al vaker gekke dingen laten zien met een beetje gebrekkige voorbereiding. Ik ga het werk doen dat nodig is, en dan ben ik niet bezig met de vraag of het genoeg gaat zijn of dat ik mee kan doen. Dat zien we wel in de eerste week van de Giro.”

Een doelstelling staat al wel op papier voor Dumoulin en Jumbo-Visma. “Ik hoop twee heel goede tijdritten te rijden en ik hoop mee te kunnen doen voor het klassement. Dat is altijd het doel geweest en dat houden we nog even vast, ondanks dat ik op dit moment niet de benen daarvoor heb”, vertelt de winnaar van 2017.