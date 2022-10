Tom Boonen: “Wout van Aert had het dit jaar beter kunnen doen”

Wout van Aert kan met overwinningen in onder meer Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Saxo Bank Classic en de Tour de France terugkijken op een succesvol seizoen, maar toch plaatst Tom Boonen in een analyse voor Het Laatste Nieuws een kritische kanttekening. “Ik hoor dat hij niet beter had kunnen doen dit jaar, maar daar ga ik dus niet mee akkoord.”

Negen overwinningen. Succes in Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Saxo Bank Classic. Drie etappes in de Tour de France, met als kers op de taart de groene puntentrui. Wout van Aert wist in 2022 weer de nodige grote successen te boeken, maar toch is er volgens Boonen ruimte voor verbetering. “Het enige wat dit jaar ontbrak, is een Monument, zeggen ze dan. Maar dat is ook het enige dat telt. Een coureur van zijn niveau koerst om die wedstrijden te winnen.”

“Vergis je niet: intussen tikken de jaren”

“Het is mooi dat je maandenlang de beste coureur van de wereld wordt genoemd, maar daar gaat het niet om. Wout moet klassiekers winnen. Vraag het hem zelf: hij zal ook zeggen dat dat is wat hij wil. Tegelijk wil ik niet te streng zijn. Wout was bezig aan een heel mooi voorjaar en hij had de pech dat hij op een cruciaal moment, vlak voor de Ronde van Vlaanderen, uitviel door corona. Het resultaat was hard: opnieuw een kans kwijt om de Ronde of Roubaix te winnen.”

Boonen benadrukt dat ook Van Aert niet het eeuwige wielerleven heeft. “Vergis je niet: intussen tikken de jaren. Ik ben overtuigd dat het hem nog gaat lukken, maar gaat hij nog drie keer de Ronde winnen en vier keer Roubaix? Voor dat soort records koersen kampioenen toch.” Daar komt nog eens bij dat die andere vaandeldrager van het Belgische wielrennen, Remco Evenepoel, dit jaar een reuzenstap heeft gezet met winst in Luik-Bastenaken-Luik, de Vuelta a España en het WK.

“Remco zal nooit meer onder Wout staan, die verschuiving is definitief”

“Wereldkampioen worden, wordt ook niet makkelijker na dit jaar. Evenepoel heeft voor een serieus precedent gezorgd”, stelt Boonen. “Vorig jaar had je het debacle in Leuven en de ruzie die daarop volgde, maar op dat moment was Remco eigenlijk geen echte concurrent van Wout. Dat was hij tot dit jaar nog nergens geweest. Er was een duidelijke rangorde: Wout was de kopman en Remco was nog de knecht. Maar in 2022 is alles omgegooid.”

“Remco zal nooit meer onder Wout staan. Die verschuiving is definitief en leeft ook bij de wielerbond. Dat zal misschien wel prikken bij Wout – het zal hem in ieder geval prikkelen. De verhouding tussen Wout en Remco wordt interessant om volgen. Zoals het nu is, zal het niet altijd zijn. Maar dat ze mekaar nog vaak gaan tegenkomen en vaak nodig gaan hebben, is zeker.”