Tom Boonen tipt Van der Poel voor Parijs-Roubaix: “Hij is echt superslim”

Tom Boonen won in zijn carrière liefst vier keer Parijs-Roubaix en de oud-renner is dan ook de aangewezen man om vooruit te blikken op de Hel van het Noorden, zo moet Velonews hebben gedacht. De inmiddels 41-jarige Boonen heeft het onder meer over Mathieu van der Poel en zijn oude ploeg Quick-Step-Alpha Vinyl.

Boonen, in 2005, 2008, 2009 en 2012 winnaar van Parijs-Roubaix, ziet in Van der Poel de favoriet voor zondag. “Ik denk dat hij gaat winnen”, aldus Boonen, die lovend is over de Nederlander van Alpecin-Fenix. “Ik stond in de Ronde van Vlaanderen langs de kant van de weg. Tadej Pogačar probeerde op de tweede passage van de Oude Kwaremont met Van der Poel te spelen, maar die laatste wist te profiteren van de achtervolgers.”

“Van der Poel is superslim en dat vind ik zo leuk aan hem. Hij hoeft niet de sterkste te zijn in de koers. Hij vecht gewoon voor de overwinning en kan dan zijn eigen omstandigheden creëren. Mathieu gebruikt alles wat hij in zich heeft om een wedstrijd te winnen.” Van der Poel maakte vorig jaar zijn debuut in de helleklassieker en werd meteen derde. Na een epische en loodzware editie moest hij zijn meerdere erkennen in winnaar Sonny Colbrelli en Florian Vermeersch.

“Bij Quick-Step-Alpha Vinyl is het gewoon pech en nog eens pech”

Boonen heeft het in gesprek met Velonews ook over zijn oude ploeg Quick-Step-Alpha Vinyl. De Belgische sterrenformatie was lange tijd de dominante factor in de (Belgische) voorjaarskoersen, ook na het afscheid van Boonen, maar dit jaar rijden ze voornamelijk achter de feiten aan. Boonen is echter mild voor zijn voormalige werkgever. “Bij Quick-Step-Alpha Vinyl is het gewoon pech en nog eens pech.”

“Ze hadden enorm veel zieke renners en ik zei vijf of zes weken geleden in een podcast al dat ze de voorjaarsklassiekers dit jaar konden vergeten. Als zeven of acht jongens in de klassieke ploeg ziek worden, kun je het schudden. Dat valt niet meer goed te maken. Vanaf dat moment was het allemaal voorbij. Op naar volgend jaar. Zonder ziekte zou Kasper Asgreen hebben meegedaan voor de overwinning.”

“Alleen: Yves Lampaert, Zdeněk Štybar en Asgreen werden ziek. Bij Tim Declercq was het onduidelijk of hij überhaupt wel weer kon fietsen”, vervolgt Boonen. “Als je zoveel pech kent, is het niet realistisch om resultaten te verwachten. En als je dan ook nog gedemotiveerd raakt, wordt de situatie alleen maar erger. Ze hebben nog steeds een sterke klassiekerkern, maar ze hebben ook gewoon geen leider zoals bij Jumbo-Visma en Alpecin-Fenix.”