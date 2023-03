Tom Boonen slaat mea culpa na uitspraken over Colnago: “Heb me verkeerd uitgedrukt”

Tom Boonen is teruggekomen op zijn uitspraken over over het fietsenmerk Colnago. De oud-renner vertelde in Wielerclub Wattage, een podcast van Sporza, dat Colnago een tijdje geleden een dipje kende en dat ze aan aantal technische zaken nog niet onder de knie hadden. “Ik heb alleen maar respect voor het merk”, zegt Boonen nu.

Colnago reageerde eerder zelf al op het voorval. De Italiaanse fabrikant nodigde Boonen uit voor een testrit, op een Colnago dus, in aanloop naar Milaan-San Remo. “Als jonge fietser droomde ik ervan om Parijs-Roubaix op een Colnago te winnen. Voor mij staat het merk voor passie en nalatenschap.”

Lees meer: Colnago nodigt Tom Boonen uit na ‘ongefundeerde kritiek’ op fiets Pogacar

“Het doet me pijn dat ik de verkeerde woorden koos in mijn antwoord op de uitspraak van Dirk De Wolf. Mea culpa, ik heb alleen maar respect voor de Colnago-familie en hun merk”, besluit Boonen op sociale media.

