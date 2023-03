Colnago nodigt Tom Boonen uit na ‘ongefundeerde kritiek’ op fiets Pogacar

Fietsenmerk Colnago heeft in een open brief gereageerd op kritiek van Tom Boonen op de fiets van het team van UAE Emirates. Het Italiaanse merk noemt de kritiek van de oud-winnaar ongefundeerd en nodigt hem uit om in de week voor Milaan-San Remo de Colnago V4Rs te testen.

“Colnago kende een tijdje geleden een dipje. Het blijft een beetje een old school-fiets en het aerogedoe hebben ze er nog niet helemaal onder de knie”, zei Boonen in Wielerclub Wattage van Sporza. “Al zijn ze nu wel aan een inhaalbeweging bezig. Bij de top-5 fabrikanten is er nog weinig contrast, maar wanneer je die vijf vergelijkt met de tien producenten die daarop volgen, is er nog altijd een kwaliteitsverschil merkbaar.”

Ook oud-renner Dirk De Wolf sprak zich daarover uit. “Als Tadej Pogačar morgen op een fiets van Jumbo-Visma, INEOS Grenadiers of Soudal Quick-Step stapt, is de rest kansloos. Dan rijdt hij nog vijf per uur rapper. Ze hebben bij Colnago ongetwijfeld ook een goed product, maar het is zoals een Ferrari en een Porsche: er zit toch nog steeds een verschil op de merken onderling”, zei De Wolf.

Die uitspraken hebben nu ook Colnago bereikt. Volgens het merk zijn die uitspraken door Boonen en De Wolf ‘zomaar uit de losse pols’ gedaan. Zij nodigen de oud-wereldkampioen en zijn mede-analisten Dirk De Wolf en Jan Bakelants uit om in de week van Milaan-San Remo de Colnago V4Rs te testen in Italië. Daarna zouden ze graag in gesprek willen gaan over de uitspraken.

After the statements made in @sporza_koers'podcast by @dewolf_dirk and @tomboonen, we would like to invite them, together with @Jan_Bakelants and @rvanguch, in Cambiago the days before Milano-Sanremo, to ride and for a public conversation on V4Rs.

