Boonen over Evenepoel: “Deceuninck-Quick Step gebruikt geen tramadol, toch niet zolang ik er renner was” maandag 31 augustus 2020 om 10:03

Tom Boonen vindt de vraagtekens die worden gezet bij de video na de val van Remco Evenepoel in de Ronde van Lombardije erg ver gaan. Op de beelden is te zien dat ploegleider Bramati iets uit de achterzak van zijn renner haalt. “Laat Remco zelf het antwoord geven.”

Ook de Ierse journalist Paul Kimmage, toentertijd een van de grootste critici op Lance Armstrong, trok de handeling die te zien is op de beelden, al in twijfel. In de Irish Independent zegt hij dat hij ‘enkele bekende waarschuwingssignalen’ zag toen Evenepoel in het ravijn was gevallen en vraagt hij zich af of we de Belgische renner kunnen vertrouwen. “Dat gaat echt ver”, stelt Boonen in zijn column in Het Laatste Nieuws.

De wereldkampioen van Madrid (2005) hoorde zaterdag voor het eerst van de beelden. “Op de verjaardag van mijn broer. Ik heb het filmpje niet gezien. Mijn pa begon erover. Moet je nu elk flesje dat je in je zakken hebt, verantwoorden? Iedereen weet dat renners eten en drinken en dat er soms supplementen worden genomen. Ik heb het over energieflesjes, geconcentreerde Red Bull of zoiets. Dat gaat over niks.”

Evenepoel moet zelf het antwoord maar geven, vindt hij. “Er zullen geen wondermiddelen uit die achterzak vallen. Wellicht heeft iedere renner in de Tour een flesje met geconcentreerde suikers of iets dergelijks in zijn achterzak. Ik snap de commotie niet goed. Tramadol? Een pijnstiller die ook valpartijen veroorzaakt? Ik kan u nu op een blad papier geven, door mij ondertekend, dat ze in de ploeg van Patrick Lefevere geen tramadol gebruiken. Toch niet zo lang ik daar ­renner was.”