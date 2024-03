zaterdag 23 maart 2024 om 13:46

Tom Boonen: “In één seizoen reed ik het gehele palmares van Mathieu van der Poel”

Zeven jaar geleden zette Tom Boonen een punt achter zijn indrukwekkende carrière. De Vlaamse wielerlegende boekte maar liefst 122 profoverwinningen. In een interview met José De Cauwer in Het Nieuwsblad laat Boonen zijn licht schijnen over de huidige generatie en de verschillen tussen nu en ‘zijn tijd’. “Ik had graag tegen de mannen van nu gereden. Van ver aanvallen, iets ‘zot’ doen, dat zou goed matchen met mijn manier van koersen”, aldus Boonen.

Volgens Boonen is het nu ‘rustgevend’ om coureur te zijn. “Op 1 januari weten renners van Visma | Lease a Bike bijvoorbeeld dat ze op 1 april op 5% vet zullen staan. Dat geeft rust. Bij mij was het nog: zelf eten plannen, zelf een kinesist regelen… Ook omdat ik te fier was om me te laten bijstaan. Nu denk ik: waarom ben ik zo stom geweest om niet in te zien dat je net beter kan worden door je te laten begeleiden.”

Die begeleiding is nu nog wel stukken beter dan toen. Bij het toenmalige Quick-Step zat Boonen in een ‘overgangsperiode’. “De kennis was er al, maar nu kunnen ze dat beter toepassen. Bij ons was het echt nog: zestig gram suiker per uur opnemen, meer kon het lichaam niet verwerken. Ondertussen is het bijna dubbel zoveel. Renners staan nu ook een heel jaar door op gewicht. Bij ons was het idee nog dat je jezelf ‘mager moest trainen’. Ik heb eigenlijk tien jaar honger gehad.”

Weinig koersdagen

Ook het aantal koersen dat renners rijden is veranderd ten opzichte van vroeger. “Renners van nu koersen al bij al weinig. Terwijl ik een jaar heb gehad waarin ik voor Roubaix al 40 wedstrijddagen had. Nu is dat een seizoen. Om het cru te stellen: de palmaressen van nu, zo veel staat daar niet op. Zelfs niet bij een kampioen als Mathieu van der Poel. Ik reed dat op één seizoen bij elkaar”, zei Boonen al lachend.

Een laatste grote verandering ziet Boonen in de manier van omgang in het wielercircuit. “Wat ook anders is nu: de sfeer tussen renners onderling en tussen renners en pers is zoveel amicaler geworden. Dat is een soort camaraderie die vroeger niet bestond. Als ik een voorjaar een keer geen twee klassiekers won, zoals in 2010 tegen Cancellara, werd ik compleet afgebroken.”

Kampioenen van nu

Hoewel Boonen dus in zijn carrière ook de nodige kritiek heeft gehad, stond hij in zijn tijd ook vaak in positieve zin in de schijnwerpers. Vier keer Parijs-Roubaix, drie keer de Ronde van Vlaanderen en we kunnen nog even doorgaan. Deze kampioenenstatus heeft hij nu overgedragen aan mannen als Wout van Aert en Mathieu van der Poel. “Elke generatie heeft zijn eigen kampioenen. Ik had in ieder geval graag tegen de mannen van nu gereden. Van ver aanvallen, iets ‘zot’ doen, dat zou goed matchen met mijn manier van koersen.”