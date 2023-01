Tom Boonen: “Ik overweeg om weer competitief te fietsen”

Het is bijna zes jaar geleden dat Tom Boonen (42) zijn wielercarrière beëindigde, maar het zou zomaar kunnen dat de viervoudig winnaar van Parijs-Roubaix in 2023 weer een rugnummer opspeldt. Het begint namelijk weer te kriebelen, liet hij weten op wielerbeurs Velofollies. “Ik ben zelfs aan het overwegen om opnieuw wat competitie op de fiets te zoeken”, citeert Sporza de voormalig prof.

“Ik twijfel nog een beetje, maar het begint wel weer te kriebelen”, aldus Boonen, die niet meteen aan een terugkeer in het profpeloton denkt. “Ik denk dan eerder aan iets als de Roc du Maroc of enkele gravelkoersen.” Wat die gravelkoersen betreft, sluit Boonen een deelname aan het WK niet uit. “Wie weet. Het is in ieder geval heel groot aan het worden, heeft veel potentieel. Ik snap het wel, want het grijpt terug naar de essentie van het fietsen: de natuur, de vrijheid, …”

Een toekomst als ploegleider of zelfs bondscoach behoort ook tot de mogelijkheden, zegt Boonen. “Zeg nooit nooit. Toen ik pas was gestopt, had ik de kans om zoiets te doen bij Quick-Step, maar ik heb uiteindelijk gezegd dat ik even iets anders wou doen, even op adem komen na al die aandacht. Maar het is dus niet zo dat ik die ambitie niet heb. Ik ben helemaal niet op zoek, dat komt nog wel eens terug. Ik ben nog jong.”

Arnaud De Lie

Boonen liet ook zijn licht schijnen over de huidige generatie wielerprofs. Hij had daarbij vooral mooie woorden voor Arnaud De Lie. “Ik zie hem meer als een kruising van Gilbert en mij. En dan bedoel ik: het beste van Gilbert en het beste van mij. Het is iemand waar we het laatste nog niet van gezien hebben. Ik verwacht er enorm veel van, zelfs dit jaar al. Er staat ook een supergoeie kop op. Is als een van de weinigen van deze generatie nog chill. Hij heeft echt mijn hart veroverd.”