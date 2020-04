Tom Boonen: “Beter wanneer alle grote rondes waren ingekort tot 2 weken” vrijdag 17 april 2020 om 08:41

De plannen voor de nieuwe wielerkalender die afgelopen woensdag door de UCI zijn gepresenteerd, zorgen voor de nodige gespreksstof. Tom Boonen stelt in het tv-programma Extra Time Koers dat het goed voor de wielersport was geweest wanneer alle grote rondes waren ingekort tot twee weken.

De viervoudig winnaar van Parijs-Roubaix had liever gezien dat alle drie de grote rondes ingekort waren. “Niet alleen de Giro en de Vuelta, maar ook de Tour had gerust een beetje water bij de wijn kunnen doen. Op die manier had het WK betwist kunnen worden door iedereen. Niet door een beperkt aantal renners die de Tour niet gaan rijden. Wat mij betreft was het een goed idee geweest om in deze extreme omstandigheden alle drie de grote rondes in te korten naar twee weken.”

Boonen is blij dat hij momenteel geen actief renner is. “Ik weet hoeveel voorbereiding er gaat zitten in een seizoen. Er heerst nu veel onzekerheid. Weliswaar zijn er nieuwe datums bekend, maar dat is allemaal onder voorbehoud. Het is ook maar een beetje een pleister op een wonde om de teams en de sponsoren te sussen. Voor hetzelfde geld rijden ze in september nog altijd niets. Het is nu verschrikkelijk moeilijk om gemotiveerd te blijven.”

Hij is sceptisch over het vervolg van het seizoen. “Er worden nu datums vastgesteld waarvan we niet eens zeker weten of de wedstrijden dan plaats kunnen vinden”, stelt hij. “Volgens mij is het een pleister op de wonde. Hiermee leggen ze iedereen het zwijgen op.”