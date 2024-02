vrijdag 9 februari 2024 om 17:58

‘Tolhoek zou anabole steroïden gebruikt hebben, maar die komen zelden voor in wielrennen’

Podcast Woensdag 7 februari kwam het nieuws naar buiten dat Antwan Tolhoek door de UCI voorlopig geschorst is vanwege een positieve dopingtest. Daarbij zijn sporen van anabole androgene steroïden aangetroffen. De 29-jarige Tolhoek zou in 2024 koersen voor het kleine Sabgal-Anicolor uit Portugal, nadat hij niet bij Lidl-Trek kon blijven. In de WielerFlits Podcast gaan Maxim, Youri en Raymond dieper in op het verhaal.

Antwan Tolhoek heeft dus positief getest op anabole androgene steroïden. Hoewel dit een verboden middel is, vindt Youri het opvallend dat het juist dit middel is dat naar voren is gekomen uit de dopingtest. “Het is vooral eigenlijk een middel wat in de krachtsport terugkomt”, vangt Youri aan. “Er is ook onderzoek gedaan naar het effect van anabole steroïden op wielrenners. Het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde concludeerde bijna twintig jaar geleden al dat anabole steroïden voor wielrenners weinig effectief zijn. Het levert bij duursporten geen positief effect op duurprestaties op.”

Het lijkt dus sterk dat een wielrenner, die als specialisatie klimmen heeft, juist dit middel zou innemen om zijn prestaties te verbeteren. Desalniettemin is het nu aan Tolhoek om te bewijzen dat hij dit middel niet met opzet binnen heeft gekregen. Youri heeft hier wellicht een verklaring voor. “Het land waar de meeste anabole steroïden te verkrijgen zijn in de wereld is Thailand. Daar is het bijna in iedere farmacie te krijgen. Antwan zit voor een groot deel van het jaar tegenwoordig in Thailand. Hij is daar zo’n vier à vijf keer voor langere periodes in een jaar. Ja, als hij net toevallig daar geweest is, kan het natuurlijk overal ingezeten hebben.”

Raymond begrijpt dat er direct gezocht wordt naar mogelijke verklaringen voor de positieve dopingtest van de Nederlandse wielrenner. Toch wil hij daar zelf voorzichtig mee zijn. “We gaan in de eerste instantie toch snel denken: hoe kan Antwan onschuldig zijn? Maar het feit is wel dat hij positief heeft getest. Natuurlijk, er moet nog een tweede controle komen. Maar dit eerste signaal is niet goed. Er is duidelijk iets aan de hand.”

Raymond beaamt dat het middel anabole steroïden zeer ongewoon is in het wielrennen. Toch is het moment waarop het middel is aangetroffen niet frappant. “Anabole steroïden is iets wat in het wielrennen eigenlijk zelden maar voorkomt. Maar als ze gebruikt worden, dan is het toch vaak in de wintermaanden om juist weer iets sterker te worden. Meer dan in de zomermaanden. Dus wat dat betreft zou het kunnen.”

Nieuwe ploeg

Of hij bewust het middel heeft ingenomen? Dat weten we niet. Wel kan vastgesteld worden dat Antwan Tolhoek een pechvogel is. Maxim: “Als we gaan kijken naar zijn afgelopen jaren, sinds hij is overgestapt naar Lidl Trek. Pech, pech en pech. Veel blessureleed gekend. Eigenlijk sinds hij bij Lidl zit zichzelf geweest. De enige ploeg waar hij dus nog terecht kon – en daar kunnen we wel eens het wel over eens zijn – is een obscuur Portugees ploegje.”

Youri kan zich vinden in Maxim’s beschrijving van de Portugese ploeg. “Ik weet nog wel de eerste keer dat ik hoorde over zijn transfer. Ik dacht: oei, dat is ook niet de Portugese ploeg waar je voor wil rijden. Zij hebben gewoon een schimmig verleden met in ieder geval zeven of acht renners, die ofwel bij die ploeg zelf betrapt zijn of eerder doping hadden gebruikt. Nu wil die ploeg wel echt een omslag maken, maar toch is het opvallend.”

Eerdere misser

Voor de voormalig renner van Lidl-Trek is het overigens niet de eerste misstap in zijn carrière. Maxim herinnert zich dat het eerste jaar van de carrière van Tolhoek ook al een zwarte bladzijde kende. Youri haakt daarop in: “In 2017 is hij ook door de ploeg zelf voorlopig geschorst geweest. Om het simpele feit dat hij slaapmiddelen had genomen. Samen met destijds Pascal Eenkoorn en Juan José Lobato. Die waren toen alle drie nieuw bij de ploeg. Lobato is meteen daarna gewieberd uit de ploeg en Tolhoek en ook Eenkoorn hebben toen een schorsing van twee maanden gekregen van de ploeg zelf.”

De mannen willen wel uitkijken dat zij niet te hard van stapel lopen. Maxim benadrukt dat nog niet alle feiten duidelijk zijn. “Als je nu ook gaat kijken naar de mediadynamiek. Wij hebben het erover. Dan wordt al gauw gezegd: waar rook is, is vuur. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. We hebben die feiten op dit moment nog helemaal niet. Het enige wat we weten is dat hij positief getest is. Zijn officiële reactie is nog niet geweest en hij heeft nog recht op een B-staal.”

Ten slotte laat Raymond weten dat hij wel enige informatie heeft over Antwan Tolhoek zelf. “Ik heb heel even contact gehad gisteren met Johnny Hoogerland, een hele goede vriend van Antwan. Die heeft hem ook uitgebreid aan de telefoon gehad. Hij zei: die jongen is helemaal ingestort. De bodem is onder zijn voet helemaal weggeslagen.” Voor nu is het afwachten, wat de B-staal zal uitwijzen.

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed