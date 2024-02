donderdag 8 februari 2024 om 14:28

Tolhoek geschorst, Amstel Gold Race en ONE Cycling onder druk & wissels in de wielersport?

Podcast Na het WK veldrijden van afgelopen weekend, verlegt de wielerwereld langzaamaan haar focus weer naar het wegseizoen. En daar gebeurt alweer genoeg, maar het is niet allemaal even goed nieuws. Integendeel, zelfs. Luister nu de WielerFlits Podcast en je bent mee over de meest besproken onderwerpen.

Maxim, Raymond en Youri beginnen met de voorlopige schorsing van Antwan Tolhoek. Bij een out-of-competition-controle in november werden bij hem sporen van anabole steroïden gevonden. Door de UCI werd hij voorlopig geschorst. Wat is het middel en hoe zit deze zaak in elkaar? Onze mannen gaan er dieper op in.

Daarnaast staat de toekomst van de Amstel Gold Race op het spel. Als Limburger kan Raymond daar alles over vertellen, de zorgen zijn gegrond. Youri had dan weer contact met de organisatie achter Veenendaal-Veenendaal. Daar hebben ze mooie plannen voor de toekomst, waar ze met hun parcours ook alvast op inspringen.

De afgelopen periode was er ook veel te melden over ONE Cycling, een ‘nieuw’ initiatief binnen het wielrennen. Vooral Richard Plugge is hier druk mee, maar na koersorganisators ASO (o.a. Tour de France) en RCS (o.a. Giro d’Italia), zijn nu ook de Franse profploegen uit de gesprekken gestapt. Flanders Classics is wel mee, maar Raymond is sceptisch.

Maxim doet vervolgens nog een oproep om je alvast in te schrijven voor WielerFlits Ploegleider en met een mooie kortingscode kun je ook RIDE Magazine goedkoper in huis krijgen. Daarnaast werpt hij op het einde nog het idee op van Eusebio Unzué: moeten wissels toegestaan zijn in het wielrennen? Dat en meer in een nieuwe WielerFlits Podcast!

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed