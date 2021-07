Tokio niet meer in gevaar voor Tiesj Benoot: “Ik vertrek zondag, zoals gepland”

Vorige woensdag verliet Tiesj Benoot (Team DSM) de Tour de France. De Gentenaar had te veel last van de blessures die hij in de eerste week opliep. Er was even vrees voor zijn deelname aan de Olympische Spelen, maar die is intussen geweken. Zondag vliegt hij vanuit Parijs naar Tokio.

Benoot kwam zowel in de openingsrit als in de derde etappe ten val. Hij kampte achteraf vooral met pijn aan de hamstrings en de heup. Op de eerste rustdag hoopte hij nog dat hij zich in de tweede week beter zou voelen, maar het werd alleen maar erger. Vorige woensdag moest hij de strijd staken.

“De blessures zijn niet superzwaar, maar ik hoop toch dat mijn deelname aan de Olympische Spelen niet in het gedrang komt”, vertelde hij. “Ik vermoed wel dat een paar dagen rust en behandeling zullen volstaan om in Tokio op mijn best aan de start te kunnen verschijnen.”

En dat blijkt nu ook het geval. “Het herstel verloopt naar wens”, liet Benoot ons kort weten. “Ik kan me dan ook houden aan de planning zoals die voor de Ronde van Frankrijk al vastlag. Met andere woorden, zondagavond vlieg ik vanuit Parijs naar Japan.”