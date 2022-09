Toertocht Ride with the Pros keert terug

De Nederlands wielervakbond VVBW keert terug met de Ride with the Pros. Op zondag 23 oktober staat de Veluwe centraal voor deze toertocht, waarin je samen kunt fietsen met een aantal Nederlandse profs. Onder meer Niki Terpstra en Thymen Arensman hebben hun deelname al toegezegd. WielerFlits en ons eigen RIDE Magazine zijn aangesloten als mediapartner.

Naast Terpstra en Arensman, zullen ook een aantal renners van Jumbo-Visma, Team DSM, Metec-Solarwatt en andere profploegen meerijden. Voor wielerliefhebbers in Nederland is dit dé kans om een dag op te trekken met een van jouw helden.

Decor voor deze toertocht is de wielerbaan Omnisport in Apeldoorn. Vanuit dit gebouw vertrok de openingstijdrit van de Giro d’Italia in 2016. Waan je dus ook heel even een prof tussen de profs.

De toertocht kent in totaal drie afstanden: 50, 75 of 100 kilometer. Alle routes gaan over de Veluwe. Inschrijven kost €42,50, maar daar staat wel een goed gevuld deelnemerspakket tegenover.

Als jij jezelf inschrijft voor 23 september, krijg je gratis een uniek Ride with the Pros-wielershirt ter waarde van €59,95 cadeau. Ook heb je toegang tot het Village Départ op het middenterrein van Omnisport, verzorging onderweg en krijg je een goodie bag.

Deel inschrijfgeld naar stichting Amy Pieters

De wielervakbond heeft ervoor gekozen om een deel van alle inschrijfgelden te doneren aan de stichting rondom Amy Pieters. De Nederlands kampioen van 2021 kwam begin dit jaar ernstig ten val, lag wekenlang in coma en revalideert nog altijd.

Overigens kun je op zondag 23 oktober starten in twee tijdvlakken: om 10.00 uur en om 11.00 uur. Voorafgaand, tijdens de toertocht en na afloop daarvan, kom je in contact met de verschillende wielerprofs.