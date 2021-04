Toekomstig UAE Emirates-talent Juan Ayuso toont zich in Italië

Juan Ayuso heeft zijn visitekaartje nog maar eens afgegeven. De 18-jarige Spanjaard was de afgelopen dagen de beste in de Trofeo Piva en de Giro del Belvedere, twee lastige beloftenkoersen in Italië.

Zondag liet Ayuso de concurrentie zijn hielen zien op het zware parcours rondom Col San Martino, met negen keer de beklimming van de Combai (2,3 km aan 7,2%). Na 171 kilometer kwam de coureur van Colpack-Ballan solo over de finish, met een voorsprong van meer dan een minuut op de Italianen Luca Colnaghi en Antonio Puppio.

Op de erelijst van de Trofeo Piva staan onder meer huidige profs Georg Zimmermann, Mark Padun, Tao Geoghegan Hart, Felix Großschartner, Gregor Mühlberger en Andrea Pasqualon.

Giro del Belvedere

Op Tweede Paasdag stond Ayuso aan de start in de Giro del Belvedere. Ook hier kwam de Spanjaard in zijn eentje over de finish. Veertien seconden later volgden de Kroaat Viktor Potocki (Ljubljana Gusto Santic) en de Zwitser Alexandre Balmer (Groupama-FDJ U23). Ook in de top-10 eindigde Michel Heßmann van Jumbo-Visma Development.

Ook in deze zware wedstrijd treedt Ayuso in een mooi rijtje. Robert Stannard, Alexandr Riabushenko, Andrea Vendrame, Stefan Küng, Sacha Modolo gingen hem voor. UAE Emirates heeft zich al enige tijd verzekerd van de diensten van Ayuso: vanaf 1 augustus 2021 treedt hij toe tot de WorldTour. Zijn contract loopt eind 2025 af.