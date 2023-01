Toekomstig Jumbo-Visma-renner Nordhagen geselecteerd voor WK langlaufen

De Noorse selectie voor het WK langlaufen voor junioren eind januari in Canada herbergt met Jorgen Nordhagen een opvallende naam. De 17-jarige Noor komt vanaf 2024 uit voor Jumbo-Visma en combineert het skiën nog altijd met het wielrennen.

Nordhagen is in Noorwegen een groot talent in het langlaufen. Afgelopen jaar eindigde hij als tweede op het nationaal kampioenschap. Ook in het wielrennen behaalde hij al enkele successen. In 2022 won hij als eerstejaarsjunior een etappe in de hoog aangeschreven GP Rüebliland en werd hij Noors kampioen tijdrijden. Daarnaast behaalde hij een tweede plaats in de wegrit op het Europees kampioenschap in Portugal.

“Ik blijf wielrennen en langlaufen combineren de komende seizoen. Ik wil de combinatie zo lang mogelijk doen. Het is een geweldige oefening die me helpt om mijn hele lichaam te trainen en ontwikkelen”, gaf de talentvolle Noor al aan na zijn transfer naar Jumbo-Visma.

Jumbo-Visma geeft Nordhagen graag de kans om beide disciplines te blijven combineren. “We zien exceptioneel talent in Jorgen”, aldus Robbert de Groot. “Hij is een enorm gemotiveerde jongen die een trainingsprogramma zoekt waarvan hij voelt dat hij er beter van wordt. Het feit dat hij al weet waar zijn toekomst ligt, maakt dat hij zich kan concentreren op trainen, koersen en ontwikkelen.”

Nordhagen is in 2023 nog een jaar junior. Hoe zijn wegprogramma er gaat uitzien, is nog niet bekend.

Lees meer: Jorgen Nordhagen (17) tekent contract tot eind 2027 bij Jumbo-Visma