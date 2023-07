Toekomst voor Lotte Kopecky als klassementsrenster? “Mijn hart ligt bij de klassiekers”

Lotte Kopecky staat bekend als een klassiekerspecialist, maar de Belgische kampioene eindigde afgelopen week óók als tweede in de Tour de France Femmes. Mikt ze in de toekomst op meer? “Ik ben daar totaal niet mee bezig”, zegt de 27-jarige renster van SD Worx tegen Sporza.

“Ik ben heel blij met de renster die ik op dit moment ben”, vervolgt Kopecky, die dit voorjaar onder meer de Omloop Het Nieuwsblad en de Ronde van Vlaanderen won. “Mijn hart ligt bij de klassiekers en daar zal het wel nog een tijdje bij blijven liggen. Ik ga geen gekke dingen doen en ik ga me niet toeleggen op het klimmen.”

In de zevende etappe van de Tour de France Femmes, de enige bergrit van de ronde, verraste Kopecky vriend en vijand. Ze eindigde als zesde op de Col du Tourmalet. “Ik had helemaal geen verwachtingen richting de Tourmalet. Toen Demi Vollering ging, was het de versnelling te veel. Maar toen ik hoorde dat ik nog voor het podium reed, ben ik toch blijven aanklampen en heb ik alles gegeven. Het was een heel gekke rit en ik begreep ook niet goed wat ik aan het doen was.”

Na deze koninginnenrit stond Kopecky vierde in het algemeen klassement, maar met een knalprestatie in de afsluitende tijdrit wist ze nog twee plaatsen op te schuiven in het klassement. “In de tijdrit heb ik me helemaal niet druk gemaakt. Ik wist zelfs pas bij het podium dat ik tweede werd in plaats van derde.”

