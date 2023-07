Lotte Kopecky verrast met tweede plaats in Tour de France Femmes: “Ongelooflijk”

Lotte Kopecky is tweede geworden in de Tour de France Femmes. De Belgische renster van SD Worx reed in de laatste dag naar de derde plaats in de afsluitende tijdrit, wat haar deed stijgen naar het eindpodium. Kopecky had het absoluut niet verwacht. “Ik heb mezelf toch wel verrast.”

Voor de laatste rit van de Tour de France Femmes stond Kopecky nog op plaats vier in het algemeen klassement. Dat was al verrassend, maar de Belgische had nog wat meer in haar mars. Onderweg naar Pau reed ze een knappe tijdrit, waardoor ze zowel Annemiek van Vleuten als Katarzyna Niewiadoma nog voorbijstak in het algemeen klassement.

“Ik heb mezelf toch wel verrast. Vooral gisteren”, vertelde Kopecky na afloop in het flashinterview. “Deze week was meer dan ik ooit had gedacht. Het is gek geweest om de hele Tour in het geel te rijden en vandaag winnen we dan ook de Tour met Demi (Vollering, red.). Het kon niet perfecter gaan.”

Kopecky: “Het was spannend”

“Of dit mijn beste tijdrit ooit was? Dat weet ik niet. Ik had een heel goed pace plan opgesteld met Luc Segaert en ik kon heel veel kracht zetten op mijn benen. Dat had ik niet verwacht na gisteren”, ging de Belgisch kampioene tijdrijden verder. “Het was spannend, maar het is gelukt. Ongelooflijk.”