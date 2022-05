Toekomst Thibau Nys duidelijk na fiat UCI: in het veld bij Baloise-Trek, op de weg bij Trek-Segafredo

Interview

Stap per stap bouwt Thibau Nys (19) aan zijn weg naar de top. Waar hij zich vorig jaar nog vaak tot volgen moest beperken, maakte hij zondag in de Antwerp Port Epic (1.1) zelf mee de koers. Dat resulteerde in een knappe derde plaats. “Het belangrijkste is dat ik kan blijven groeien. Dat is het doel. Meer niet”, aldus een nuchtere Nys aan WielerFlits.

Misschien het meest indrukwekkende moment van de Antwerp Port Epic: terwijl veel renners en ploegen slag om slinger demarreerden, hield de jonge Nys zich lang koest. Eén keer sloeg hij toe, en meteen was het de juiste move. Koersinzicht of toeval?

“Koersinzicht zou ik niet zeggen, of misschien een beetje (lacht). Feit is wel dat ik de laatste jaren heel vaak dat tikkeltje miste om mee te zijn. Vaak zat ik op het tandvlees en had ik de benen niet meer. Nu voelde ik dat ik nog iets in de tank had om mee te schuiven met een sterke vlucht. Ik wist meteen dat ik de juiste keuze had gemaakt.”

Meteen derde in de Antwerp Port Epic, dat is geen kleine stap.

“Ik ben er zelf ook heel tevreden mee. Dat was ook een beetje de stap die ik wou zetten dit jaar. Ik ging vooraf niet zeggen dat ik profwedstrijden zou winnen, maar dit is wel waar ik stiekem op zat te wachten. Gewoon finales rijden. Of het dan voor te winnen is of niet, maakt weinig uit. Ik wilde voor mezelf tonen dat ik het aankan en daar ben ik vandaag al goed mee begonnen. Volgens mij heb ik er ook het maximale uitgehaald.”

Wat doet dit met je verwachtingen voor de komende maanden? Liggen de ambities nog hoger?

“Nee, absoluut niet. Er gaan zeker nog mindere wedstrijden tussen zitten. Maar als ik dit niveau kan blijven aanhouden, dan ga ik nog mooie dingen kunnen laten zien. Het belangrijkste is dat ik stappen kan blijven zetten en blijven groeien. Dat is het doel. Meer niet. Maar ik kan niet ontkennen dat dit voldoening geeft en het me vertrouwen geeft om zo te blijven koersen.”

In hoeverre verschillen de verwachtingen ten opzichte van vorig jaar? Is het anders koersen als Europees kampioen bij de beloften?

“De lat ligt wat hoger. Maar ik probeer ze zeker niet te hoog te leggen. De verwachtingen van de buitenwereld zijn sowieso hoger dan vorig jaar. Dat merk je in de koers zelf ook. Niemand wil in de finale nog met mij naar de streep, na wat ik vorig jaar op het EK en WK heb getoond. Maar ik wil zelf ook voort bevestigen wat ik op de kampioenschappen heb laten zien, en er liefst een schepje bovenop doen. Ik denk dat ik op veel parcoursen mijn ding kan doen.”

Vorig jaar toonde je de strafste dingen bij de beloften. Is het de bedoeling om dat dit jaar bij de profs te blijven doen?

“Ja, ik wil echt voor resultaten gaan bij de profs. Ik heb vorig jaar ook heel weinig wedstrijden bij de beloften gereden. Dat zal dit jaar ook niet het geval zijn, op misschien de Tour de l’Avenir na. Het BK, EK én WK (U23, red) staan niet eens op mijn planning, dus ik zal me bij de profs moeten laten zien. Ik denk aan Dwars door het Hageland, Ronde van Limburg, Elfstedenronde en de Baloise Belgium Tour.”

Rij je de hele zomer in het truitje van Baloise-Trek Lions?

“De wedstrijden die nu op mijn programma staan, zijn voorlopig bij Baloise-Trek Lions. En dan misschien in augustus nog een paar wedstrijden als stagiair bij Trek-Segafredo. Dat programma ligt nog niet honderd procent vast, maar normaal gaat dat er wel van komen. Ik weet alleen nog niet waar of welke wedstrijden.”

In een interview met Het Nieuwsblad zei Trek-Segafredo-manager Luca Guercilena niet alleen dat hij jou deze zomer al wilde inlijven als stagiair, maar ook dat hij jou er volgend jaar graag bij wil in het WorldTeam. Ben je daar klaar voor?

“Ik denk dat het een stap is die ik zeker wel kan zetten. Ik ga proberen dat te bevestigen deze zomer. Ik wil niet de fout maken om nu de lat al te hoog leggen. Maar ik denk dat als ik stap voor stap blijf groeien, het zeker mogelijk is.”

Is je wegprogramma in augustus en september zo beperkt omdat je nog één keer vol voor de cross wil gaan?

“Ja, dat denk ik wel. Ik wil echt graag nog een volwaardige crosswinter hebben. Ik zal niet zeker zeggen dat het de laatste zal zijn, maar vanaf volgend jaar ga ik misschien beginnen afbouwen en meer op de weg focussen. Ik ga sowieso nooit de cross volledig verwaarlozen, maar ik heb wel echt de behoefte om nog een keer een volledige winter af te werken.”

Als je in een WorldTeam terechtkomt volgend jaar, zou dat natuurlijk minder gemakkelijk gaan…

“Exact. In die situatie wordt er ook verwacht dat je al iets vroeger aan je wegseizoen begint dan dat we nu doen bij Baloise-Trek. Dan is het heel moeilijk om een heel crossseizoen af te werken. Wat ook meespeelt: mijn vorige twee crosswinters waren niet ideaal. Ik heb het gevoel dat ik niet honderd procent mijn ding heb kunnen doen en er waren altijd wel wat schermutselingen. Ik wil een volledige winter zonder miserie.”

Nu leeft soms nog het beeld dat je een topwegrenner bent, maar als crosser de top niet haalt.

“Dat zou ik graag van de kaart vegen. Ik denk dat ik dat in mij heb. Ik ga niet zeggen dat ik deze winter alles moet gaan domineren in de cross, maar ik denk dat ik het in mij heb om een goede crosser te zijn en daar ook mee te doen voor resultaten.”

Sven Nys: “Wat de UCI betreft, ligt de weg open”

In het mannenwielrennen bestaat nog geen UCI-regel over een samenwerkingsverband tussen twee ploegen, zoals Trek-Segafredo en Baloise-Trek met Thibau Nys van plan zijn. Dat probleem schetste Luca Guercilena twee maanden terug al in een gesprek met Het Nieuwsblad. Intussen zijn de problemen wat dat betreft van de baan, verduidelijkt ploegmanager Sven Nys. “We hebben de bevestiging gekregen van de UCI uit dat we ‘gewoon’ mogen werken zoals we bijvoorbeeld met Lucinda Brand doen bij de vrouwen. Daar zijn we heel blij om. Intussen is het ook duidelijk dat, als Thibau bij een grotere ploeg terechtkomt, het bij Trek-Segafredo zal zijn. Ook al is er nog niets getekend. En wat de cross betreft, ligt hij nog drie jaar onder contract bij ons. Heel fijn dat hij zo toch bij ons aan boord kan blijven.”