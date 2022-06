Toekomst Giro U23 in gevaar? ExtraGiro lijkt zich terug te trekken als organisator

Leo Hayter kroonde zich afgelopen zaterdag tot eindwinnaar van de Giro d’Italia U23. De vraag is of de Brit volgend jaar een opvolger zal krijgen. De overeenkomst tussen ExtraGiro (het organiserende bedrijf) en de Italiaanse federatie (eigenaar van de race) loopt namelijk af en ExtraGiro zal de verbintenis normaal gesproken niet verlengen.

ExtraGiro wil in de toekomst blijven investeren in de wielersport, maar ziet een langere verbintenis met de Giro U23 niet zitten. “We willen blijven investeren in de sport. De Strade Bianche Espoirs heeft een mooie toekomst voor zich, eind juli organiseren we het Italiaans kampioenschap voor beloften en in september komen we met de Italiaanse titelstrijd in het gravelracen”, begint Marco Pavarini namens ExtraGiro zijn verhaal in gesprek met DirectVelo.

Pavarini is echter duidelijk over de beloftenversie van de Giro d’Italia: het is onwaarschijnlijk dat ExtraGiro ook volgend jaar nog de organisatie op zich neemt. “We naderen het einde van een cyclus. Ik vraag me af hoe sterk de beloftencategorie nu nog is, nu steeds meer renners direct de stap maken van de junioren naar de profs.” Pavarini heeft het ook over een gebrek aan inkomsten en visibiliteit, terwijl de kosten omhoog gaan.

De Italiaanse wielerfederatie zal als eigenaar van de meerdaagse rittenkoers waarschijnlijk op zoek moeten naar een nieuwe organisator. Mocht deze zoektocht op niets uitdraaien, dan hangen er donkere wolken boven de Giro d’Italia U23. De koers werd van 2013 tot en met 2016 ook al niet verreden wegens financiële problemen.