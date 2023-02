Giro Donne en Baby Giro komen in handen van organisator RCS Sport

RCS Sport, de organisator van onder andere de Giro d’Italia, gaat ook de Giro d’Italia Internazionale U23 en de Giro d’Italia Internazionale Donne organiseren. Dat heeft de Italiaanse wielerbond bekendgemaakt. De afgelopen jaren was het bedrijf ExtraGiro verantwoordelijk voor beide wedstrijden.

De beloftenversie van de Ronde van Italië zal vanaf 2023 al georganiseerd worden door RCS Sport, de Giro Donne volgt een jaar later. Het contract met beide wedstrijden duurt tot en met 2027. De verdere details van de verbintenis zullen op een later tijdstip worden toegelicht tijdens een persconferentie.

Cordiano Dagnoni, de voorzitter van de Italiaanse wielerbond, is alvast zeer tevreden met de overeenkomst. “We zijn erg blij dat we de organisatie hebben toegewezen aan een bedrijf met bewezen organisatorische vaardigheden”, stelt hij in een persbericht. “De grote evenementen, zoals de Giro U23 en Giro Donne, zijn niet alleen van fundamenteel belang vanuit sportief oogpunt, maar ook voor de betrokken lokale autoriteiten die economisch en qua publiciteit profiteren van deze koersen.”

De Baby Giro kwam vorig jaar op naam van Leo Hayter, de Giro Donne werd gewonnen door Annemiek van Vleuten.