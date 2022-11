‘Toekomst B&B Hotels nog steeds ongewis, ploeg krijgt extra tijd van UCI’

Er hangen nog altijd donkere wolken boven het project van B&B Hotels-KTM. Vandaag is de deadline van de UCI om de documenten aan te leveren voor de wielerlicenties voor 2023. De ploeg zou volgens verschillende bronnen nog wat extra tijd krijgen om de laatste plooien glad te strijken, al doen er tegenstrijdige verhalen de ronde.

De Franse krant Le Télégramme weet het zeker: Jérôme Pineau, de teammanager van B&B Hotels-KTM, zal aanstaande vrijdag communiceren over de toekomst van zijn wielerploeg. Pineau zou nog wat extra tijd hebben gekregen van de UCI om een dossier af te ronden en in te dienen. De internationale wielerunie zal dan op zaterdag (3 december) bepalen of ploegen aanspraak maken op hun aangevraagde licentie, en dit ook naar buiten toe communiceren.

Een andere Franse krant, Ouest-France, stelt dan weer dat B&B Hotels-KTM tot en met maandag 5 december de tijd heeft om alle documenten in te leveren bij de licentiecommissie van de UCI. De Franse formatie zou in 2023 een forse upgrade krijgen, maar dit lijkt inmiddels niet meer zo realistisch. De namen van Paris Cycling Club, Amazon France, Carrefour, Cdiscount en Engie zijn al meermaals gekoppeld aan de Franse ploeg, maar vanuit die sponsorhoek blijft het vooralsnog angstvallig stil.

Veel vragen, weinig antwoorden

Een andere mogelijkheid is dat de ploeg in 2023 op min of meer dezelfde voet verdergaat, op een ProTeam-licentie en met een budget tussen de vijf en zeven miljoen euro. Hoofdsponsor B&B Hotels zou dan nog meer geld in het project stoppen, in de wetenschap dat meerdere andere geldschieters al zijn afgehaakt.

Mocht dit daadwerkelijk het geval zijn, dan is het wel de vraag of de kersverse aanwinsten Mark Cavendish, Maximiliano Richeze, Cees Bol, Ramon Sinkeldam, Nick Schultz en Stephen Williams überhaupt wel kunnen aansluiten bij de ploeg. Deze renners hebben al een contract getekend bij B&B Hotels-KTM voor 2023, maar dat was onder de voorwaarde dat de ploeg een forse (financiële) upgrade zou krijgen.