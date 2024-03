maandag 4 maart 2024 om 11:06

Toch geen Alto de l’Angliru in La Vuelta Femenina: “In de toekomst wel mogelijk”

La Vuelta Femenina (29 april-5 mei) kent dit jaar geen rit met finish op de Alto de l’Angliru. Twee weken schreef Le Puncheur dat de wedstrijdorganisatie zat te denken aan een apotheose op het ‘Beest van Asturië’, maar diezelfde organisatie laat nu weten dat dit niet het geval zal zijn.

“Voor 2024 zit het niet in onze plannen”, vertelt Kiko García, die als technisch directeur mede verantwoordelijk is voor het ontwerp van de route, aan Relevo. “Ik denk dat de Angliru in de toekomst wel mogelijk is, omdat de kwaliteit van de WorldTour-vrouwen enorm groeit. Vorig jaar finishten we al op Lagos de Cavadonga, een zware beklimming met een grote naam binnen de sport. En het resultaat was spectaculair. Maar we moeten ook voor balans zorgen in het parcours en niet alleen kijken naar de aankomsten bergop.”

Parcourspresentatie

Hoe dat parcours eruit zal zien, weten we aanstaande vrijdag. Op 8 maart wordt om 11.30 uur de volledige route van de rittenkoers namelijk bekendgemaakt. Dat is slechts een kleine twee maanden voor de start van de ronde op 29 april, iets wat voor kritiek zorgde vanuit het vrouwenpeloton voor organisator Unipublic. Wel is al bekend dat de Gran Salida plaats zal vinden in kustplaats Valencia. Het is nog niet duidelijk of dat gebeurt met een rit-in-lijn, een individuele tijdrit of een ploegentijdrit.

Vorig jaar, toen Annemiek van Vleuten de wedstrijd na een spannende strijd met Demi Vollering uiteindelijk wist te winnen, begon de ronde met een ploegentijdrit in Torrevieja. Daarvoor waren onder meer Marina de Cudeyo (2022), A Pobra de Trives (2021), Toledo (2020) de startplaats van de rittenkoers.