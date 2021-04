Toch elleboogbreuk voor Yara Kastelijn na val in Ronde van Vlaanderen

Yara Kastelijn heeft toch een breuk overgehouden aan haar valpartij in de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. De renster van Plantur-Pura heeft last van een niet-verplaatste elleboogbreuk, zo blijkt na aanvullende onderzoeken.

Kastelijn, die goed mee van voren zat in de finale van de Ronde van Vlaanderen, kwam net na de Oude Kwaremont ten val. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat ze een schouder uit de kom heeft, maar ze leek te ontsnappen aan breuken. Na enkele aanvullende onderzoeken blijkt ze echter ook last te hebben van een breuk in haar elleboog.

Een operatie is voorlopig nog niet aan de orde, zo laat haar werkgever Plantur-Pura weten via social media. De 23-jarige veldrijdster, die haar wedstrijden op de weg rijdt voor de vrouwenploeg van Alpecin-Fenix, zal de komende weken een verband moeten dragen en rusten, voor ze kan beginnen aan haar voorbereiding op het nieuwe crosseizoen.

“Het is jammer, maar de timing van de crash was niet zo erg. Als er ooit verwondingen op het juiste moment komen”, aldus Kastelijn. “Na de Ronde van Vlaanderen was ik al van plan om drie weken te herstellen. Dat kan nu wel eens wat langer worden. Ik zal mijn lichaam de tijd geven die het nodig heeft om te herstellen.”