Tobias Johannessen geeft gele trui glans in Tour de l’Avenir, Leemreize vierde

Tobias Johannessen heeft de achtste etappe van de Tour de l’Avenir achter zijn naam gezet. In Saint Jean d’Arves was de Noorse gele trui de beste van een kopgroep met Carlos Rodriguez, Filippo Zana en Gijs Leemreize.

Op de voorlaatste dag had de organisatie van de Tour de l’Avenir een flits-etappe ingetekend: een korte Alpenrit over 71 kilometer over de Col de Chaussy en de Col de la Croix de Fer. Na de Croix de Fer liep de route naar beneden naar Saint Jean d’Arves, waar de aankomst op een slotklim lag. Ondanks de korte afstand moest in deze rit liefst 2910 meter hoogteverschil worden overwonnen. Met Tobias Johannessen als de nieuwe drager van de gele leiderstrui, werd het peloton om kwart over elf op gang gebracht.

Colombianen maken de koers meteen hard

De coureurs hadden zich op hun fietstrainer warm gereden en dat was maar goed ook, want het was meteen koers op de Col de Chaussy. De Colombiaanse ploeg legde op deze klim van eerste categorie een serieus tempo op aan het peloton, dat daardoor snel uitdunde. Alessandro Verre, de nummer vijf van het klassement, moest twee kilometer onder de top lossen bij de favorieten. Het peloton bestond nog maar uit dertig man toen de groep boven was op de Chaussy. Daarna werd begonnen aan de technische afdaling.

In de afdaling maakten zeven renners zich los, onder wie gele trui Johannessen. Ook de nummer twee van het klassement, INEOS-renner Carlos Rodriguez, was mee. Na de vijftien kilometer lange afdaling begonnen zij in Saint-Etienne-de-Cuines aan de klim van de Col de la Croix de Fer, die dus van de noordwestkant via de Col du Glandon omhoog werd gereden. Inmiddels waren meerdere renners van achteren bij de zeven koplopers teruggekeerd, waardoor een eerste groep met zestien man was ontstaan.

Tobias Johannessen had drie ploeggenoten om zich heen met zijn tweelingbroer Anders, Jonas Iversby Hvideberg en Johannes Staute-Mittet. Daan Hoole, die volgend jaar voor Trek-Segafredo koerst, en Gijs Leemreize, de nummer vijf in het klassement, waren de Nederlanders van voren. Uit de top-10 ontbrak alleen de eerder geloste Verre. In de eerste kilometers van de klim konden meer renners terug vooraan terugkeren. Door een versnelling van Europees kampioen Hvideberg van de Noorse ploeg dunde de eerste groep weer verder uit.

Hoole moet de anderen laten gaan

Het tempo van de Noren lag te hoog voor onder anderen Igor Arrieta, de zoon van oud-renner en Movistar-ploegleider José Luis Arrieta. Ook de boomlange Hoole moest op tien kilometer onder de top van de Croix de Fer de anderen laten gaan. Hvideberg zorgde er in zijn eentje voor dat de kopgroep uitdunde tot twaalf man. Vervolgens nam Anders Johannessen de controle over. Jacob Hindsgaul, de nummer zeven en Matthew Dinham (tiende) waren na Verre de volgende mannen uit de top-10 die moesten lossen.

Joris Delbove van de regioploeg Bourgogne Franche-Comté, negende in het klassement, knokte voor wat hij waard was, maar was de volgende die eraf moest, gevolgd door UAE-renner Andrés Camilo Ardila. Zo bleven de broers-Johannessen, Rodriguez, Leemreize, Filippo Zana en Thomas Gloag op het steilste deel van de Glandon vooraan over. Met zes man werd aan het laatste stuk naar de Croix de Fer begonnen. Leemreize probeerde een kilometer onder de top te profiteren van een rustiger moment en viel aan. Zana reageerde en ging de Nederlander voorbij.

Rodriguez reed met Tobias Johannessen op zijn achterwiel in een ruk naar Zana toe, waardoor de nummers een, twee en vier samenkwamen. De drie zetten niet door waardoor Leemreize en Gloag konden terugkeren. Vervolgens probeerde Rodriguez nog eens te demarreren en Johannessen en Zana gingen mee. Leemreize en Gloag moesten ze net onder de top laten gaan. In de technische afdaling van de Croix de Fer miste Gloag een bocht, waardoor de Britse renner de berm indook en Leemreize de achtervolging verder alleen moest doen.

Leemreize kan van voren terugkeren

Johannessen, Rodriguez en Zana pakten twintig seconden voorsprong, maar wilden in het dal van de Arvan, op vijf kilometer van de streep, niet voor elkaar rijden en kon Leemreize terugkeren. Met zijn vieren begonnen ze aan de slotklim de Montée de Saint Jean d’Arves. De koplopers maakten er een surplace van aan de voet van de klim, waarna Johannessen de boel weer in gang trok. Op 1,8 kilometer van de streep viel Leemreize aan, maar het was Johannessen die het gaatje naar de Nederlander weer dichtreed.

Met nog een kilometer te gaan probeerde Leemreize het nog eens. Rodriguez reed echter weer naar de Nederlander toe. Vervolgens ging Leemreize nog een keer. Nu was het Zana die het gat dichtreed. Dan kwam het weer tot stilstand omdat iedereen elkaar de koppositie probeerde op te dringen. Leemreize ging nog eens en deze keer reageerde Johannessen. De Noor ging volle bak door. Toen Zana dreigde te sluiten, versnelde de gele trui nog eens om vervolgens de etappezege binnen te slepen. Rodriguez werd nog tweede, Zana derde. Leemreize eindigde vierde.