Tobias Johannessen de beste in bergetappe Sazka Tour, Filippo Zana leider

Tobias Halland Johannessen heeft Uno-X de zege bezorgd in de derde etappe van de Sazka Tour, ook wel de Ronde van Tsjechië. De jonge Noor rekende in de 143,2 kilometer lange bergetappe naar Dlouhé Stráně af met de Italiaan Filippo Zana, die wel de nieuwe leider is in het klassement. Rein Taaramäe werd op een kleine halve minuut derde.

De vlucht van de dag bestond uit zes renners, met daarbij Stijn Appel (ABLOC CT) en Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise) uit de Lage Landen. Zij kregen Immanuel Stark (P&S Metalltechnik), Riccardo Lucca (Gazprom-Rusvelo), Dominik Neuman (Elkov-Kasper) en Mateusz Grabis (Voster ATS) met zich mee. De voorsprong werd nooit groter dan drie minuten door achtervolgingswerk van BORA-hansgrohe.

Ook Intermarché-Wanty-Gobert stak een handje toe in de achtervolging en mede daardoor werd de kopgroep vroegtijdig ingerekend op de voorlaatste klim naar Pristresek, waarna het nog een kleine dertig kilometer naar de finish was. Michael Kukrle en Sindre Kulse wisten in de laatste afdaling voor de slotklim naar Dlouhé Stráně (9,7 km aan 6,7%) nog weg te rijden. De Nederlander Jan Maas maakte met een klein groepje nog de oversteek aan het begin van de klim, maar de Leopard-renner werd op vijf kilometer van de meet gegrepen.

Zana en Johannessen verdelen de buit

Uit de overgebleven favorietengroep wisten Filippo Zana en Tobias Halland Johannessen vervolgens weg te rijden in de finale. De Italiaan en de Noor gingen samen de laatste kilometer in, waarna het de 21-jarige klimmer van Uno-X (die als renner van de opleidingsploeg meedoet met het Noorse ProTeam, red.) was die het afmaakte op de streep. Zana kwam drie seconden later over de finish.

Daarachter was het Rein Taaramäe die derde werd op 29 seconden, tien seconden later gevolgd door leider Nick Schultz. De Australiër moest zijn leiderstrui afstaan aan Zana. Zondag komt de Sazka Tour ten einde met een heuveletappe van Šumperk naar Šternberk.