maandag 19 februari 2024 om 08:15

Tobias Halland Johannessen loopt sleutelbeenbreuk op in Tour des Alpes-Maritimes

Tobias Halland Johannessen heeft een nieuwe tegenvaller te verduren gekregen. Twee dagen nadat de Noorse klimmer de zege in de Classic Var door zijn vingers zag glippen, brak hij zondag zijn sleutelbeen in de Tour des Alpes-Maritimes. Het is nog niet duidelijk hoelang hij uit de roulatie zal zijn.

Johannessen kwam ten val in de tweede en laatste etappe van de Tour des Alpes-Maritimes. Dat gebeurde door een valpartij die ontstond vanwege geparkeerde auto’s langs de kant van de weg. De renner van Uno-X Mobility kon zijn weg niet vervolgen. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Nice, waar röntgenfoto’s werden genomen en bleek dat Johannessen zijn sleutelbeen had gebroken, meldt zijn ploeg op sociale media.

Blunder op Mont Faron

In de eerste koersen van het jaar was Johannessen uitstekend op dreef. Nadat hij op Mallorca al top-tien had gereden in de Trofeo Serra Tramuntana (achtste) en de Pollença – Port d’Andratx (vierde), eindigde hij afgelopen vrijdag als tweede in de Classic Var. Die wedstrijd dacht hij te winnen, maar hij juichte te vroeg op de Mont Faron, waardoor Lenny Martinez hem in extremis nog voorbijstak.

De 24-jarige renner zat na deze blunder niet bij de pakken neer want zaterdag werd hij alweer vierde in de openingsrit van de Tour des Alpes-Maritimes. Door zijn zondag opgelopen sleutelbeenbreuk zal dat wel zijn laatste wapenfeit van het vroege voorjaar zijn.