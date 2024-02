zaterdag 17 februari 2024 om 08:58

Tobias Johannessen na blunder: “Ik dacht echt dat ik pas na de streep begon te juichen”

Tobias Halland Johannessen heeft via Instagram gereageerd op zijn blunder van vrijdag in de Classic Var. De jonge Noor begon te vroeg zijn overwinning te vieren, waardoor de vinnige Lenny Martinez hem de overwinning nog ontnam. Johannessen wist niet wat hem overkwam.

“Ik was de eerste om de metalen boog voor de finish te bereiken, dat neemt niemand me nog af”, schrijft Johannessen met de nodige portie zelfspot. “Nee, serieus. Ik voel me schuldig ten opzichte van mijn ploeggenoten, die de hele dag perfect werk hebben geleverd. Alleen moesten ze daarna toekijken om mij de fout te zien maken, waarvan ik dacht dat mij het nooit zou overkomen.”

Al beweert Johannessen dat hij niet bewust zo vroeg begon te juichen. “Ik dacht echt dat ik pas na het overschrijden van de finishlijn begon te vieren. Voor alle duidelijkheid: de finishlijn is dat kleine blauwe ding”, legt hij uit met een verwijzing naar een bijgevoegde video.

Vandaag krijgt de 24-jarige puncheur van Uno-X Mobility een herkansing in de openingsetappe van de tweedaagse Tour des Alpes Maritimes.