Tobias Halland Johannessen dacht vanwege knieklachten aan stoppen

Tobias Halland Johannesen begon 2022 uitstekend, maar halverwege het seizoen ging het mis. De knieklachten waar hij in het verleden ook al mee kampte, speelden weer op. Het Noorse talent vreesde zelfs voor het einde van zijn carrière, maar een operatie bracht soelaas. Dat vertelt hij aan TV 2.

Johannessen, de winnaar van de Tour de l’Avenir 2021, stak in de eerste maanden van dit jaar nadrukkelijk zijn neus aan het venster. Hij behaalde ereplaatsen in de eindklassementen van de Ster van Bessèges (derde), de Ronde van Catalonië (zevende), de Tour of Norway (vierde) en het Critérium du Dauphine (tiende). Ook won hij in Bessèges een rit met aankomst bergop. Vanaf half augustus, toen hij uit de Arctic Race of Norway stapte, kwam hij echter niet meer in actie. De reden: de knieblessure die al drie á vier jaar sluimerend aanwezig was.

Pijn en stoppen

Nadat de renner van Uno-X even rust had genomen, wilde hij de training weer hervatten, maar de problemen waren niet verdwenen. Sterker nog, ze waren erger dan ooit. Na anderhalve minuut fietsen, moest hij omdraaien, vertelt hij. “Lopen ging wel, maar was bijvoorbeeld wel pijnlijk om de trap af te gaan. Ik ging een paar keer wandelen en een beetje rennen, maar het deed pijn.”

Op dit moment dacht Johannesen soms aan stoppen. “Als ik zoveel pijn zou blijven hebben, had ik niet kunnen blijven fietsen. Ik heb meerdere keren aan stoppen gedacht”, aldus de 23-jarige klimmer, die het advies kreeg om zich te laten opereren. Dat gebeurde. En met succes, want na de ingreep en een lange rustperiode lijkt het euvel verholpen. “De knie is beter dan ooit. Ik heb de afgelopen weken wat getraind en dat voelt heel goed.”

Johannesen, die binnen drie jaar de Tour de France hoopt te rijden, kijkt inmiddels weer vol vertrouwen naar de toekomst. “Het was een geweldig seizoen, maar ik heb nog meer te doen. Als wielrenner wil ik koersen winnen en dat heb ik niet vaak gedaan.”

Carlos Rodriguez

Ploegleider Gabriel Rasch, die deze winter INEOS Grenadiers verruilt voor Uno-X, heeft er alvast veel vertrouwen in. “Tobias heeft een absoluut krankzinnig potentieel. Als ploegleider bij INEOS gaf ik leiding aan Carlos Rodriguez, een van de grootste talenten ter wereld, en Tobias heeft laten zien dat hij beter is. (…) Tobias heeft een aantal speciale kwaliteiten, die Carlos niet heeft.”