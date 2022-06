Tobias Foss verlengt Noorse titel tijdrijden

Tobias Foss mag nog een jaar in de kampioenstrui van Noorwegen zijn tijdritten afwerken. De 25-jarige renner van Jumbo-Visma was in Steinkjer een klasse apart. Hij verwees toptalent Søren Wærenskjold – afgelopen week nog winnaar van de U23-wedwedstrijd – en Truls Nordhagen naar het zilver en brons.

Jumbo-Visma Development had ook twee renners aan de start staan, al weten Per Strand Hagenes (18) en Johannes Staune-Mittet (20) nu al dat ze vanaf 2024 prof zullen zijn bij het WorldTeam van Jumbo-Visma. Beide jonkies werden nu respectievelijk zesde en achttiende. Voor Foss was het zijn tweede titel op rij, na zilver in 2020 achter Andreas Leknessund (Team DSM).

‘Ik kan met de druk omgaan’

“Ik ben heel blij dat ik m’n titel heb kunnen verdedigen”, vertelt Foss na afloop. “Deze trui is te mooi om af te staan! Het parcours was een stuk uitdagender dan vorig jaar. Toen zaten er veel minder hoogtemeters in. Het eerste deel was behoorlijk zwaar met allerlei steile klimmetjes, maar het tweede deel was iets vlakker en technischer. Al met al was het een goede tijdrit.”



“Toen ik had besloten om aan deze wedstrijd mee te doen, was het uiteraard mijn doel om hem te winnen”, gaf hij nog mee. “Bovendien zag ik het als een mooie ervaring om als regerend kampioen een wedstrijd in te gaan. Het heeft me vertrouwen gegeven dat ik met die druk om kan gaan.”