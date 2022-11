Tobias Foss twijfelt over toekomst bij Jumbo-Visma: “Er zijn zoveel kopmannen hier”

Tobias Foss verraste eind september vriend en vijand door in Wollongong wereldkampioen tijdrijden te worden, maar tot dan toe verliep zijn seizoen niet helemaal naar wens. Komend seizoen zal hij het dan ook anders aanpakken. “Ik denk dat we beseft hebben dat we een beetje te veel in een keer wilden”, zegt de Noor van Jumbo-Visma in een interview met Discovery. Hij laat in dat gesprek ook doorschemeren dat niet zeker is of zijn toekomst bij de Nederlandse ploeg ligt.

“We hebben een paar stappen overgeslagen”, zegt de nummer negen van de Giro d’Italia 2021, die het afgelopen seizoen relatief weinig in actie kwam. Voordat Foss de regenboogtrui ophaalde, pakte hij ook de nationale titel in het tijdrijden, maar voor de rest verliep 2022 teleurstellend. Nu kijkt hij vooral vooruit: “Ik denk dat het goed kan zijn om weer vanaf nul te beginnen, een paar goede rittenkoersen te rijden en opnieuw wat vertrouwen op te bouwen.”

Foss blijft grote ambities koesteren, maar wil stap voor stap vooruit. “Een grote ronde is nog steeds mijn absolute droom, een droom waar ik naartoe werk. Maar op dit moment is het waarschijnlijker dat ik korte rittenkoersen met een individuele tijdrit kan winnen.”

Dat de 25-jarige renner zich niet meteen focust op de grote rondes, heeft ook te maken met het hoge niveau binnen Jumbo-Visma. Het team beschikt over klassementsrenners die hoger in de pikorde staan. Foss weet om die reden nog niet of hij na 2023 – zijn contract loopt na dit seizoen af – voor de Nederlandse ploeg zal blijven rijden. “Als ik een carrière als klassementskopman in de grote rondes na wil streven, dan moet ik me beseffen dat het moeilijk zal zijn om naar de Tour of Giro te gaan en daar voor eigen kansen te rijden. Er zijn zoveel andere goede kopmannen hier.”