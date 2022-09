Tobias Foss toont wereldkampioenentrui in Chrono des Nations

Tobias Foss is in Chrono des Nations voor het eerst te zien in zijn regenboogtrui. De kersverse wereldkampioen tijdrijden rijdt in Frankrijk de enige tijdrit die er voor Jumbo-Visma nog rest, dit seizoen. Behoudens de Cro Race – waar geen race tegen de klok in zit – doet de Nederlandse ploeg uitsluitend nog eendagskoersen aan in het restant van 2022.

Overigens gaat de 25-jarige Noor niet in z’n eentje naar Les Herbiers, waar jaarlijks als afsluiter van het seizoen een eendagswedstrijd speciaal voor tijdritspecialisten plaatsvindt. Namens de Nederlandse ploeg zullen ook Jos van Emden en Edoardo Affini deelnemen, net als mogelijk twee beloften in de U23-versie van Chrono des Nations. Van Emden won de tijdrit in 2019 overigens, door niemand minder dan Filippo Ganna en Primož Roglič te verslaan. Vorig jaar won Stefan Küng.

Wedstrijdprogramma Tobias FOSS

