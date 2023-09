vrijdag 29 september 2023 om 10:28

‘Tobias Foss tekent toch bij INEOS Grenadiers’

Tobias Foss werd al geruime tijd gelinkt aan INEOS Grenadiers en nu is zijn transfer van Jumbo-Visma naar de Britse ploeg ook echt rond. Dat nieuws brengt het Noorse medium Landevei. Eerder dit jaar was Foss al nagenoeg rond met INEOS Grenadiers, maar werd de transfer on hold gezet door de soap rondom Remco Evenepoel.

Nu lijkt de overstap naar INEOS Grenadiers er toch te komen voor de wereldkampioen tijdrijden van 2022. Tegelijk met Foss werd ook Carlos Verona gelinkt aan de Britse formatie, maar hij koos eieren voor zijn geld toen de onderhandelingen werden stopgezet en besloot te tekenen bij Lidl-Trek.

Bij INEOS Grenadiers hoopt Foss zich nog meer te focussen op het tijdrijden, aan de zijde van tijdritspecialist Filippo Ganna en met de ervaring en fietsen van Pinarello. De tijdrit op de Olympische Spelen 2024 in Parijs zou een van de grote doelen zijn voor de Noor.

Dat de 26-jarige Foss na vier jaar zou vertrekken bij Jumbo-Visma, was al even bekend. In die tijd won hij drie nationale titels (een keer op de weg, twee keer op de tijdrit) en werd hij dus wereldkampioen tijdrijden. Ook werd hij eens vierde in de Volta ao Algarve en negende in de Giro d’Italia.

Mogelijk is de Renewi Tour de laatste wedstrijd voor Foss geweest in het geel-zwart van de Nederlandse ploeg. “Mijn lichaam is vermoeid”, vertelde hij deze week aan het Noorse GD. “Ik heb bepaalde hoge waarden, die ik niet zou moeten hebben. Ik heb geprobeerd te trainen zoals gewoon, maar viel weer terug. Daarom heb ik wat pauzes moeten nemen. De juiste balans tussen training en rust heb ik nog niet gevonden.”