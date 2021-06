Tobias Foss snelt naar Noorse tijdrittitel: “Het gaat sinds de Giro erg lekker”

Tobias Foss heeft zich in zijn thuisland Noorwegen verzekerd van de nationale titel in het tijdrijden. De 24-jarige Noor van Jumbo-Visma bleek veel te sterk voor de concurrentie en kon na vijftig kilometer tegen de klok het zegegebaar maken.

Foss kwam uiteindelijk tot een tijd van 56:54 minuten. De nummers twee en drie, Søren Wærenskjold en Andreas Leknessund, volgden op grote achterstand. Zij gaven respectievelijk ruim een en twee minuten toe op de winnaar. Het is voor Foss de eerste nationale titel bij de profs, die op deze discipline eerder al nationaal kampioen werd bij zowel de junioren als de beloften.

“Dit was een hele goede tijdrit”, verklaarde Foss na afloop. “Ik zat er vanaf het begin lekker in. Ik reed een goede snelheid en kon vanaf de start in een goed ritme mijn omwentelingen maken. Onderweg kreeg ik al het gevoel dat ik deze tijdrit wel eens in mijn voordeel zou kunnen beslechten. Het lukte me zelfs om te genieten van mijn tijdrit. Het gaat sinds de Giro erg lekker en ik ben blij dat ik de goede vorm heb kunnen doortrekken.”

Wegrit

Foss hoopt na zijn tijdrittitel ook te schitteren in de wegrit. “Het parcours is dan niet echt in mijn voordeel. Desalniettemin wil ik ook daar van voren rijden en de mogelijke kansen met beide handen aangrijpen. Voor nu geniet ik even van de overwinning. Ik kijk er naar uit om het komende jaar mijn tijdritten te rijden in het nationale tricot.”