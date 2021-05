Tobias Foss sluit Giro af als negende: “Belooft veel goeds voor de toekomst”

Tobias Foss was na drie weken Giro d’Italia de beste renner van Jumbo-Visma in het algemeen klassement. De 24-jarige Noor hield in de afsluitende tijdrit stand, waardoor hij de rittenkoers afsluit als negende. “Dat hij als jonge gast negende eindigt in het klassement belooft veel goeds voor de toekomst”, zegt ploegleider Arthur van Dongen.

“Terugkijkend op de hele Giro hadden we vooraf andere doelstellingen, vooral met George Bennett. Toen bleek dat dat niet ging lukken, heeft de ploeg veerkracht getoond en snel omgeschakeld. We hebben meegedaan voor ritzeges en in de bergen zaten we er continue goed bij”, aldus Van Dongen. “Dat zie je ook wel terug in het klassement met drie renners bij de eerste twaalf.”

George Bennett (elfde) en Koen Bouwman (twaalfde) eindigden namelijk net buiten de top-10. “Ik wil nog een compliment maken aan Koen”, vertelt de ploegleider van dienst in de Giro. “Hij heeft veel werk verricht voor de ploeg en wordt dan zelf nog twaalfde. Dat geeft nog maar eens aan welke stappen hij gezet heeft.”

Bevestiging

Foss kijkt zelf blij terug op zijn Giro. “Ik wil de ploeg bedanken voor de kans en ook het vertrouwen dat ze mij gegeven hebben. En ook voor al het werk dat ze de afgelopen weken voor mij gedaan hebben”, zegt hij. “Om nu al top-10 te rijden in een grote ronde is een droom die uitkomt. Het geeft me veel vertrouwen voor de toekomst en het is ook een bevestiging dat we met het ontwikkelingsproces een stap in de goede richting gemaakt hebben.”

In de slottijdrit naar Milaan haalde Jumbo-Visma ook nog een ereplaats. Edoardo Affini werd derde in de daguitslag. “Het is mijn eerste echte grote ronde en ik kan niet ontevreden zijn met twee tweede plaatsen en een derde plaats”, aldus Affini. “Het was een heel mooie ervaring. Daarnaast heb ik mij elke dag volledig gegeven voor de ploeg, dus het beste was er ook wel vanaf vandaag. Ik heb nog een keer alles gegeven, maar Ganna is vooralsnog gewoon te sterk.”