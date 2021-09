Tobias Foss maakt rentree bij Jumbo-Visma in CRO Race

Tobias Foss keert deze week terug in competitie. De CRO Race wordt zijn eerste koers sinds de Bretagne Classic-Ouest France, inmiddels een maand geleden. Vanwege de gevolgen van een val in de Franse WorldTour-wedstrijd moest de Noorse renner van Jumbo-Visma onder meer de Tour of Britain aan zich voorbij laten gaan.

Behalve Foss voegt ook Chris Harper zich weer bij de ploeg. De Australische renner moest eerder deze maand de Tour of Britain vroegtijdig verlaten, nadat hij bij een val een elleboogblessure had opgelopen. Naast Foss en Harper maken ook sprinter Olav Kooij, afgelopen week derde in de WK-wegkoers voor beloften, Lennart Hofstede, Sam Oomen en de tweelingbroers Tim en Mick van Dijke deel uit van de selectie van Jumbo-Visma.

“We gaan open-minded koersen in Kroatië”, blikt ploegleider Maarten Wynants vooruit. “Het is geen klassiek parcours met aankomsten bergop, dus een klassement zal lastig worden. Er liggen kansen voor Olav Kooij. Het is belangrijk dat hij als belofte kansen gaat krijgen bij de ploeg en dit is daar een mooie gelegenheid voor.” De CRO Race begint morgen en duurt tot en met zondag 3 oktober.

Selectie Jumbo-Visma voor de CRO Race (28 september-3 oktober)

Tobias Foss

Chris Harper

Lennard Hofstede

Sam Oomen

Olav Kooij

Tim van Dijke

Mick van Dijke