Tobias Foss komt top-10 binnen: “Mijn benen voelden heel goed”

Tobias Foss is namens Jumbo-Visma de top-10 van het Giro-klassement binnengedrongen. De talentvolle Noor staat na de Strade Bianche-etappe naar Montalcino op de negende plaats, op 2.49 minuut van roze trui Egan Bernal. “Mijn benen voelden heel goed”, reageert Foss na de rit.

Foss, en ook George Bennett en Koen Bouwman, lieten zich in de zware rit goed zien. “Ik houd wel van dit soort etappes. Het technische en het draaien en keren liggen mij wel goed”, geeft de 23-jarige klimmer aan. “Daarom kon ik de sterkste renners in koers lang volgen. Dit is wel een dag die ik niet snel ga vergeten.”

“Ik kan niet veel van mezelf verwachten, omdat ik nog nooit voor een klassement in een grote ronde heb gereden. Het is iedere dag een goede leerschool”, zegt Foss, die op de rustdag zijn contract verlengde bij Jumbo-Visma. “We hebben als team echt een sterke koers gereden. Door valpartijen en het hoge tempo kwam ik in groep twee terecht, maar gelukkig konden we snel weer de aansluiting maken.”

“George en ik probeerden nog weg te geraken met z’n tweeën, maar die aanval mocht helaas niet lang duren”, blikt hij terug op de mislukte demarrage. Uiteindelijk werd Foss zestiende in de rit, op 26 seconden van Bernal. “De manier waarop we vandaag hebben gekoerst, moeten we de komende etappes zien vol te houden.”