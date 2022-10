Titelverdediger Pogacar sterk omringd in Ronde van Lombardije

Tadej Pogačar liet gisteren in Tre Valli Varesine zien helemaal klaar te zijn voor aankomende zaterdag, als de 116e editie van de Ronde van Lombardije op het programma staat. De Sloveen kan rekenen op een ijzersterke ploeg, met ‘luxeknechten’ als João Almeida, Davide Formolo en Diego Ulissi.

Pogačar wist dinsdag in Tre Valli Varesine nog wat vertrouwen te tanken richting de Ronde van Lombardije. De Sloveen kwam in de Italiaanse semiklassieker als eerste over de streep, nadat hij in een sprint wist af te rekenen met onder meer Sergio Higuita en Alejandro Valverde. Afgelopen zaterdag liet de Sloveen ook al zien dat het met de vorm wel snor zit: in de Giro dell’Emilia moest hij alleen Enric Mas laten voorgaan.

De tweevoudige Tourwinnaar lijkt dus klaar om zaterdag voor een tweede opeenvolgende keer de Ronde van Lombardije te winnen. Toch blaast Pogačar niet al te hoog van de toren. “Ik zal proberen om mijn prestatie van vorig jaar te herhalen. Ik verwacht wel dat het heel erg lastig zal worden om solo te winnen. Het is een lange en zware koers en er kan van alles gebeuren. We gaan het allemaal wel zien, het zal in ieder geval een prachtige zaterdag worden.”

Aan de sterkte van de ploeg zal het niet liggen. Met de eerder genoemde Almeida, Formolo en Ulissi en Marc Hirschi, Rafal Majka en Jan Polanc is de formatie bijzonder sterk in de breedte. UAE Emirates kan het in de finale eventueel ook over een andere boeg gooien en de kaart van een Almeida of Formolo trekken, mocht de kopman niet thuisgeven.

Selectie UAE Emirates voor Ronde van Lombardije (8 oktober)

João Almeida

Davide Formolo

Marc Hirschi

Rafal Majka

Tadej Pogacar

Jan Polanc

Diego Ulissi