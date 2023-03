Titelverdediger Mohoric komt tekort: “Niet de benen om de beste vier te volgen”

Matej Mohoric wist Milaan-San Remo in 2022 te winnen, maar dit jaar moest hij genoegen nemen met de achtste plaats. Hij kon niet volgen toen de sterkste renners doortrokken op de Poggio. Na afloop verscheen hij voor de camera van Cycling Pro Net.

“UAE Emirates viel halverwege de klim aan. Dat verwachtten we al”, keek Mohoric daar terug. “Ik dacht dat ik de benen had, maar toen Pogacar aanviel, kon ik niet volgen. Ik bleef bij Pedersen en Kragh Andersen. We hadden gewoon niet de benen om de vier beste renners te volgen”, doelt hij op Pogacar, Wout van Aert, Filippo Ganna en Mathieu van der Poel. Die laatste zou uiteindelijk naar de zege soleren.

Wat was het verschil met vorig jaar, toen Mohoric wist te winnen? “De wind was anders. Het was moeilijk om in het wiel te zitten met de wind in de rug. De voorbereiding was hetzelfde als vorig jaar, maar de omstandigheden waren niet in mijn voordeel.”

